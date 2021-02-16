Полиция нашла пропавшего 46-летнего мужчину

15 февраля в Центр тревоги сообщили, что родственники не выходили на связь с 46-летним мужчиной, проживающим в Тарту, в течение суток. Он какое-то время не отвечал на звонки близких, сейчас у него выключен мобильный телефон. Полиция, близкие, а также коллеги осматривают места, где мог находиться пропавший.