Ср, 17.02.2021
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Вячеслав Иванов
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  • Полиция нашла пропавшего 46-летнего мужчину
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Полиция нашла пропавшего 46-летнего мужчину

Полицейская машина. Иллюстративное фото. ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal 2

Полиция нашла пропавшего 46-летнего мужчину, с которым близкие последний раз связывались на выходных.

15 февраля в Центр тревоги сообщили, что родственники не выходили на связь с 46-летним мужчиной, проживающим в Тарту, в течение суток. Он какое-то время не отвечал на звонки близких, сейчас у него выключен мобильный телефон. Полиция, близкие, а также коллеги осматривают места, где мог находиться пропавший.

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