Профессор Лутсар: советуем отправить на удаленное обучение все учебные заведения

- Нет, это неправда, это была наша рекомендация.

- А теперь их нужно снова закрыть?

- Ну да, нельзя все держать открытым, и может быть тогда они слишком недолго были закрыты.

- Смена правительства дала хороший толчок для распространения вируса?

- Тут явно сыграли роль разные факторы. Проблемой является то, что люди не считают нужным соблюдать правила, и это хорошо видно. Если сейчас в это время кто-то выкладывает в интернет фотографии с семейных праздников, то он вообще не думает! Он не думает о том, что вдруг сейчас это неприемлемо.

Во многих странах, где введены очень жесткие ограничениям, действительно полиция находится на улице и контролирует, чтобы никто не выходил за дверь: так они могут это проконтролировать. Я все же надеюсь, что эстонцы умнее.

- Но убеждения смогут быстро измениться лишь в том случае, если начнут выписывать крупные штрафы. Рекомендовал ли научный совет, чтобы, например, ввести более жесткие меры для тех, кто нарушает правила при близком контакте?

- Научный совет сказал, что это придется проверять, и к тем, кто действительно не считает нужным соблюдать правила, нужно применять санкции в пределах законов Эстонии. И снова, научный совет, конечно, не рекомендует таких мер, какие были в Сингапуре, где один жених отправился на девять часов ночью к невесте, за что его на четыре недели посадили в тюрьму, поскольку он нарушил правила. Может быть так жестко не нужно, но с теми людьми, которые по-хорошему не понимают, определенно нужно что-то делать. Надзор, конечно, должен быть.

- У нас 508 умерших от коронавируса и 40 процентов близкоконтактных, которые плюют на правила изоляции. Но есть подход премьер-министра Каи Каллас: меньше ограничений, больше ответственности. Такой подход необходимо изменить при нынешних показателях?

- В Эстонии каждый день умирают 40 человек, 11 из них умирают от злокачественных опухолей и других болезней. Когда у нас была большая вспышка гриппа, то люди умирали от гриппа. Сейчас у нас нулевой показатель по гриппу, у нас нет RS-вируса, у нас нет аденовируса, у нас вообще нет других болезней. Конечно, потеря близкого человека — это очень и очень печально, но если мы посмотрим на смертность, то в Эстонии она одна из самых маленьких. Если мы разделим количество смертей на количество случаев, то тут у нас окажутся самые низкие показатели.

- Как вы считаете, попытки исключить заражение жесткими ограничениями — это в определенном смысле борьба с силой природы?