Профессор Лутсар: советуем отправить на удаленное обучение все учебные заведения

- Какие рекомендации дал научный совет правительству?
- Научный совет проанализировал обстановку и сделал прогноз на будущее. Общая рекомендация заключается в том, что показатель R, который сейчас составляет 1 или 1,15, нужно снижать. Сейчас Covid-19 охватил все слои населения, поэтому если вводить какие-то меры, то они должны касаться всех групп населения.
- Член научного совета, профессор Андрес Меритс считает, что уже сейчас нужно применить более радикальные меры, нужно перейти на удаленное обучение и закрыть увеселительные заведения. Вы таких предложений правительству не делали?
- Да, нашим предложением было, чтобы школы перешли на дистанционное обучение на одну неделю после окончания каникул и по всей Эстонии.
- И во всех возрастных группах?
- Да, во всех возрастных группах, и после этого решение могло бы быть основанным на коммунах или на сообществах, в соответствии с тем, какова ситуация. У нас на острове Кихну может быть одна обстановка, а в Нарве другая.
- Интересно, Танель Кийк сказал в интервью ERR, что в пакете предложений научного совета была рекомендация отправить на дистанционное обучение гимназистов и студентов, а вы сейчас говорите, что рекомендовали нечто иное?
- Да, научный совет рекомендовал отправить на дистанционное обучение все учебные заведения, в том числе, деятельность по интересам — отправить детей домой на социальную паузу. Во время нынешних каникул дети должны быть дома, а не ездить всей семьей по всей Эстонии. На этих каникулах нужно найти занятие дома. Снег еще явно будет и можно в любом возрасте кататься на лыжах и санках.
- Можно ли сделать вывод, что научный совет рекомендовал закрыть на время школьных каникул театры, кино, СПА и другие увеселительные заведения?
- Нет, такого мы не говорили.
- Но будут ли люди соблюдать вашу рекомендацию сидеть дома, если увеселительные заведения будут открыты?
- СПА — это место, о котором нужно подумать, в этом смысле, да. В прошлые каникулы очень многие семьи побывали в СПА и оттуда пошло заражение. Сейчас еще не принято ни одного решения.
- Если все этим места открыты, это будет давать людям сигнал о том, что туда можно идти?
- Люди должны и сами о чем-то думать. Даже если это место открыто, я же не должна туда идти. Большинство людей все же ведут себя очень ответственно. Дилемма и возникает, когда нам нужно решить: должны ли мы из-за того, что одна маленькая группа людей не соблюдает никаких правил, отнимать все возможности у остальных?
- Так все же, научный совет рекомендовал не закрывать увеселительные заведения?
- Мы дали разные рекомендации: что-то закрыть, что-то оставить открытым, но я не хочу сейчас говорить о деталях, поскольку свое решение правительство примет только в четверг.