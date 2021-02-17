Ср, 17.02.2021
Лавров и Песков играют на пианино в четыре руки, что у них хорошо получается. Хельдур Меэритс
Хельдур Меэритс
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Профессор Лутсар: советуем отправить на удаленное обучение все учебные заведения

Ирья Лутсар просит всех провести эти школьные каникулы дома, а не заниматься внутренним туризмом. ФОТО: Remo Tõnismäe

Член научного совета при правительстве, профессор вирусологии Ирья Лутсар сказала в прямом эфире студии Postimees, что коэффициент заражаемости R нужно снижать, и для этого необходимы ограничения, охватывающие все группы населения.

- Какие рекомендации дал научный совет правительству?

- Научный совет проанализировал обстановку и сделал прогноз на будущее. Общая рекомендация заключается в том, что показатель R, который сейчас составляет 1 или 1,15, нужно снижать. Сейчас Covid-19 охватил все слои населения, поэтому если вводить какие-то меры, то они должны касаться всех групп населения.

- Член научного совета, профессор Андрес Меритс считает, что уже сейчас нужно применить более радикальные меры, нужно перейти на удаленное обучение и закрыть увеселительные заведения. Вы таких предложений правительству не делали?

- Да, нашим предложением было, чтобы школы перешли на дистанционное обучение на одну неделю после окончания каникул и по всей Эстонии.

- И во всех возрастных группах?

- Да, во всех возрастных группах, и после этого решение могло бы быть основанным на коммунах или на сообществах, в соответствии с тем, какова ситуация. У нас на острове Кихну может быть одна обстановка, а в Нарве другая.

- Интересно, Танель Кийк сказал в интервью ERR, что в пакете предложений научного совета была рекомендация отправить на дистанционное обучение гимназистов и студентов, а вы сейчас говорите, что рекомендовали нечто иное?

- Да, научный совет рекомендовал отправить на дистанционное обучение все учебные заведения, в том числе, деятельность по интересам — отправить детей домой на социальную паузу. Во время нынешних каникул дети должны быть дома, а не ездить всей семьей по всей Эстонии. На этих каникулах нужно найти занятие дома. Снег еще явно будет и можно в любом возрасте кататься на лыжах и санках.

- Можно ли сделать вывод, что научный совет рекомендовал закрыть на время школьных каникул театры, кино, СПА и другие увеселительные заведения?

- Нет, такого мы не говорили.

- Но будут ли люди соблюдать вашу рекомендацию сидеть дома, если увеселительные заведения будут открыты?

- СПА — это место, о котором нужно подумать, в этом смысле, да. В прошлые каникулы очень многие семьи побывали в СПА и оттуда пошло заражение. Сейчас еще не принято ни одного решения.

- Если все этим места открыты, это будет давать людям сигнал о том, что туда можно идти?

- Люди должны и сами о чем-то думать. Даже если это место открыто, я же не должна туда идти. Большинство людей все же ведут себя очень ответственно. Дилемма и возникает, когда нам нужно решить: должны ли мы из-за того, что одна маленькая группа людей не соблюдает никаких правил, отнимать все возможности у остальных?

- Так все же, научный совет рекомендовал не закрывать увеселительные заведения?

- Мы дали разные рекомендации: что-то закрыть, что-то оставить открытым, но я не хочу сейчас говорить о деталях, поскольку свое решение правительство примет только в четверг.

- Почему это так засекречено, почему рекомендации научного совета не могут быть написаны черным по белому, чтобы мы все видели, на основании чего правительство принимает решения? И канцлер юстиции сказала: «Если связанные с борьбой с Covid-19 ограничения исходят из составленных научным советом анализов и основаны на рекомендациях экспертов, то они должны быть обнародованы».

- Их можно обнародовать и в четверг, в этом нет никакой проблемы. Но если бы я сейчас сказала что-то конкретное, а правительство в четверг решит иначе, то у людей возникнет недопонимание. Я не поддерживаю того, чтобы наши рекомендации были засекречены, но они могли бы сообщаться вместе с пакетом правительства: научный совет рекомендовал это, но правительство решило так.

- Почему этого до сих пор не делали?

- Этого действительно до сих пор не делали, но это очень хорошая идея, и я приму ее во внимание. На вопрос, почему не делали, я бы ответила, что мы до этого не додумались.

- То есть, вы обещаете, что рекомендации теперь будут доступны для всех?

- Абсолютно.

- Правительство сказало, что решение будет принято в четверг. Если ситуация критическая, зачем еще тянуть?

- Плохое решение хуже, чем полное бездействие. Мы в научном совете вообще не рассматриваем экономическую сторону. Эти расчеты должно сделать государство. Мы не можем сказать: закройте все и посмотрим, что будет. Например, нужно проанализировать, если мы отправим школы на дистанционное обучение, какие возможности есть у родителей младших школьников, чтобы оставить их дома.

- То, что молодежь так сильно заражена, может быть связано с попаданием в Эстонию более заразного британского штамма?

- Британский штамм в Эстонии имеется, половина новых случаев британского штамма привозится из-за границы. Но этих людей изолируют, чаще всего это не уходит дальше. Мы сейчас не видим, чтобы за заражаемостью молодежи стоял британский штамм, но это изучается постоянно.

- Профессор Меритс выразил обеспокоенность тем, что ко Дню рождения республики, вероятнее всего, у нас будет больше 1000 зараженных в день, а там и до чрезвычайного положения недалеко. Первое решение правительства — восстановить работу театров, кино и увеселительных заведений — было преждевременным?

- Я не могу так сказать. Театры и кино, а также концерты с сидячими местами, в принципе, имеют невысокий риск, поскольку там люди сидят на месте, в масках. Если между рядами еще имеется расстояние, а зал заполнен наполовину, то это совсем маленький риск. Мы сейчас консультируем только по вопросам коронавируса, но есть и другие вопросы. Люди в нашем обществе говорят, что очень устали от ограничений, но ограничений по сути мало, люди скорее устали от страха введения ограничений.

- Правда ли, что научный сосет не рекомендовал тогда открывать увеселительные заведения: СПА, кино и театры?

- Нет, это неправда, это была наша рекомендация.

- А теперь их нужно снова закрыть?

- Ну да, нельзя все держать открытым, и может быть тогда они слишком недолго были закрыты.

- Смена правительства дала хороший толчок для распространения вируса?

- Тут явно сыграли роль разные факторы. Проблемой является то, что люди не считают нужным соблюдать правила, и это хорошо видно. Если сейчас в это время кто-то выкладывает в интернет фотографии с семейных праздников, то он вообще не думает! Он не думает о том, что вдруг сейчас это неприемлемо.

Во многих странах, где введены очень жесткие ограничениям, действительно полиция находится на улице и контролирует, чтобы никто не выходил за дверь: так они могут это проконтролировать. Я все же надеюсь, что эстонцы умнее.

- Но убеждения смогут быстро измениться лишь в том случае, если начнут выписывать крупные штрафы. Рекомендовал ли научный совет, чтобы, например, ввести более жесткие меры для тех, кто нарушает правила при близком контакте?

- Научный совет сказал, что это придется проверять, и к тем, кто действительно не считает нужным соблюдать правила, нужно применять санкции в пределах законов Эстонии. И снова, научный совет, конечно, не рекомендует таких мер, какие были в Сингапуре, где один жених отправился на девять часов ночью к невесте, за что его на четыре недели посадили в тюрьму, поскольку он нарушил правила. Может быть так жестко не нужно, но с теми людьми, которые по-хорошему не понимают, определенно нужно что-то делать. Надзор, конечно, должен быть.

- У нас 508 умерших от коронавируса и 40 процентов близкоконтактных, которые плюют на правила изоляции. Но есть подход премьер-министра Каи Каллас: меньше ограничений, больше ответственности. Такой подход необходимо изменить при нынешних показателях?

- В Эстонии каждый день умирают 40 человек, 11 из них умирают от злокачественных опухолей и других болезней. Когда у нас была большая вспышка гриппа, то люди умирали от гриппа. Сейчас у нас нулевой показатель по гриппу, у нас нет RS-вируса, у нас нет аденовируса, у нас вообще нет других болезней. Конечно, потеря близкого человека — это очень и очень печально, но если мы посмотрим на смертность, то в Эстонии она одна из самых маленьких. Если мы разделим количество смертей на количество случаев, то тут у нас окажутся самые низкие показатели.

- Как вы считаете, попытки исключить заражение жесткими ограничениями — это в определенном смысле борьба с силой природы?

- Жесткие ограничения показаны тогда, когда они показаны. Но я не ставлю перед собой цели, чтобы ликвидировать этот вирус в природе. Это цель нереалистичная. То, что этот вирус исчезнет из страны нереально, за исключением случая, если мы действительно закроем границу, чтобы не двигалось ничего, в том числе и товар.

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