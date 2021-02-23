Фото и видео ⟩ В Таллинне столкнулись четыре автомобиля, движение нарушено
В 11.10 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне на Ярвевана-теэ столкнулись четыре автомобиля. Движение нарушено, сообщает Postimees.
В 11.10 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне на Ярвевана-теэ столкнулись четыре автомобиля. Движение нарушено, сообщает Postimees.
«В 11.10 сообщили, что в центре Таллинна по направлению из Ласнамяэ в сторону Мустамяэ перед туннелем Юлемисте столкнулись четыре автомобиля», - передает полиция.
Департамент транспорта просит водителей быть внимательными на дороге, поскольку во вторник есть опасность гололеда. Ярвевана-теэ покрыта льдом.
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