Вт, 23.02.2021
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Фото и видео ⟩ В Таллинне столкнулись четыре автомобиля, движение нарушено

В 11.10 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне на Ярвевана-теэ столкнулись четыре автомобиля. Движение нарушено, сообщает Postimees.

«В 11.10 сообщили, что в центре Таллинна по направлению из Ласнамяэ в сторону Мустамяэ перед туннелем Юлемисте столкнулись четыре автомобиля», - передает полиция.

Департамент транспорта просит водителей быть внимательными на дороге, поскольку во вторник есть опасность гололеда. Ярвевана-теэ покрыта льдом. 

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