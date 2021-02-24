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Всемирная организация здравоохранения заявила, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются, однако появление новых штаммов Covid-19 продолжает вызывать опасения. Надежды мира на преодоление пандемии связаны с вакцинацией, и в среду начала работать международная программа Covax, в рамках которой вакцины получат самые бедные государства. Тем временем Грузия начинает отменять ограничения на въезд туристов и другие карантинные ограничения.

A hand holds a vial of AstraZeneca Reuters

Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в нашем обзоре.

Осторожный оптимизм ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения выразила осторожный оптимизм в связи с тем, что число новых заражений и уровень смертности от коронавируса во всем мире вот уже шестую неделю подряд демонстрирует тенденции к снижению. По данным ВОЗ, на прошлой неделе было зарегистрировано 2,4 млн новых случаев заражения, что на 11% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Уровень смертности от Covid-19 за тот же период снизился на 20%.

Однако при общем снижении уровня заболеваемости тревогу медиков вызывает рост заражения новыми штаммами.

ВОЗ отмечает, что британский штамм, отличающийся повышенной вирулентностью, замечен уже в 101 стране мира, а южноафриканский - в 51 стране.

В общей сложности с начала пандемии в мире было зарегистрировано 110,7 млн случаев заражения коронавирусом и более 2,4 млн смертей, вызванных этим заболеванием.

Ставка на Covax

Гана стала первой страной мира, получившей партию вакцин от коронавируса в рамках программы Covax, призванной обеспечить вакцинацию жителей беднейших стран мира. Партия из 600 тыс. доз препарата AstraZeneca, произведенного в Индии, была доставлена в среду в Аккру.

Unicef Ghana Гана стала первым получателем вакцины в рамках программы Covax

Гана была выбрана в качестве первого получателя потому, что лучше других подготовилась к вакцинации. Ожидается, что первые прививки будут сделаны уже в начале будущей недели. В первую очередь их получат работники системы здравоохранения, люди старше 60 лет, а также те, кто страдает от хронических заболеваний и высокопоставленные чиновники.

В Гане (при населении страны 30 млн) с начала пандемии было отмечено более 80 тыс. случаев заражения коронавирусом и 580 летальных исходов, однако эти цифры могут быть неполными из-за проблем с тестированием.

Программа Covax разработана под руководством ВОЗ и при участии Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi), а также Коалиции за инновации в сфере эпидемической готовности (Cepi).

Программа Covax BBC

Задача программы - в том, чтобы беднейшие страны не оказались последними в очереди на получение вакцины. В этом (посредством финансирования) им должны помочь 98 богатых и развитых стран.

ВОЗ рассчитывает, что менее чем за год до 20% населения 190 беднейших стран получат более двух млрд доз вакцины без привлечения собственных бюджетных средств. В том числе по программе Covax уже в этом году 16 млн доз должна получить Украина.

Достаточно одной прививки…

Американские регуляторы готовы одобрить вакцину от Covid-19 производства компании Johnson & Johnson, которая безопасна, эффективно предотвращает заболевание коронавирусом в тяжелой форме и, что очень важно, не требует повторной инъекции.

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По словам экспертов, новая вакцина может стать бюджетной альтернативой препаратам от Pfizer и Moderna, поскольку в отличие от них ее можно хранить в обычном холодильнике, а не в специальном рефрижераторе.

Как показали предварительные клинические испытания в США, Южной Африке и Бразилии, новая вакцина более чем на 85% способна предотвратить тяжелые случаи заболевания, но для средней и легкой формы коронавируса ее эффективность не превышает 66%.

При этом ни один из участников испытаний, получивших эту вакцину, не скончался и не попал в больницу в течение 28 дней после вакцинации.

Ранее компания Johnson and Johnson заявила, что в случае одобрения сможет выпустить сразу более 4 млн доз, а к концу марта обеспечить уже 20 миллионов.

Британия: лето без каникул?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал выделить дополнительные средства на то, чтобы школьники старших классов смогли летом наверстать упущенное и лично позаниматься со своими учителями.

Британские школьники PA Media

Поскольку введенные в марте прошлого года серьезные ограничения вынудили школьников перейти на дистанционное обучение, это не могло не отразиться на их успеваемости. Новая инициатива правительства подразумевает, что школы сами смогут решать, когда и как долго проводить летние занятия, и каких именно учеников приглашать в классы.

Аналогичные схемы планируется запустить в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, власти которых также обещали школам дополнительное финансирование.

Учителя, профсоюзы и эксперты в области образования назвали эту инициативу хорошим начинанием.

Ранее Борис Джонсон подтвердил, что на первом этапе мер по ослаблению карантина школьники смогут вернуться в классы уже 8 марта. Кроме того, все ученики старших классов должны будут проходить бесплатные тесты на коронавирус.

Грузия открывает границы

С 25 февраля Грузия начинает постепенно отменять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. С 1 марта граждане России, Армении Азербайджана, Беларуси, Украины и Казахстана смогут прилетать в страну при наличии отрицательного теста на коронавирус. Ранее был разрешен только въезд для граждан государств Евросоюза.

EPA В начале февраля в Тбилиси состоялись акции протеста против введения карантина

На грузинских горнолыжных курортах будут сначала открыты гостиницы, а с 8 марта - подъемники. Тогда же по всей стране снова заработают рестораны, торговые центры и рынки (за исключением продовольственных, которым будет разрешено работать только в выходные).