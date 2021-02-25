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Николай Бенцлер: жители Эстонии бы обогатились во всех отношениях, если бы язык не был камнем преткновения

Николай Бенцлер. ФОТО: Андрей Бирюков

Актер театра и кино Николай Бенцлер пополнил ряды партии «Ээсти 200». Его профессинальный путь начался в Русском театре, теперь он в свободном и весьма удачном полете. В 2017 году Бенцлер получил театральную премию как лучший актер второго плана за роль Вандала в спектакле Эстонского театра драмы «Изгнание, или Хроника одного яблока» и роль ведущего в перформансе Vaba Lava «Я скорее станцую с тобой».

Rus.Postimees побеседовал с Бенцлером о партии «Ээсти 200», адаптации в эстонской среде и нашумевшем фильме «Лиля навсегда», ставшим для актера трамплином в профессию.

— Почему вы решили заняться политикой?

— Я не решил заняться политикой, я решил заняться улучшением ситуации и условий в районе, где я проживаю. Но один в поле не воин. Впервые я столкнулся с этим несколько лет назад, когда решил покрасить скамейку, располагавшуюся на аллее, по которой жители моего района прогуливаются семьями. Она была очень старой и облупившейся. Чтобы все было законно и по правилам, я обратился в управу узнать, есть ли какой-то утвержденный цвет краски, чтобы купить именно его. Мне толком ничего не ответили, кроме того что управа на это денег не даст, хотя я и не просил. Я купил обычную зеленую краску и покрасил.

Еще был случай, когда я обращался в управу с предложением поставить оранжевые столбики или ограничение скорости на «слепом» опасном повороте, однако управа опять отмахнулась, ответив: «Этим занимается Департамент шоссейных дорог, а не управа волости». Поскольку ничего сделано не было, почти каждый месяц на этом повороте приходится вытаскивать подрезанные автомобили.

Мне кажется, это не совсем правильно, поэтому я решил что-то поменять или хотя бы попробовать поменять в лучшую сторону. Я не хочу сказать, что в Виймси все плохо, нет, но есть проблемы, которые годами остаются без внимания.

— Почему именно «Ээсти 200»?

— «Ээсти 200» — это партия с долгосрочным планом, а не на один избирательный цикл. Это партия нового поколения. «Ээсти 200» объединяет людей, которые являются экспертами в своей профессии, которые понимают, в каком направлении Эстония может двигаться дальше. И да, действительно, их идеи мне близки. Если от деятельности старых партий особо ничего не меняется, то, может, стоит дать шанс молодым.

— Когда-то вы сказали в интервью, отвечая на вопрос о политике, что каждый должен заниматься своим делом. Что изменилось с тех пор?

— Ничего с тех пор не изменилось. Я по-прежнему считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Как я уже говорил, партия «Ээсти 200»  как раз то объединение людей, где собрались и к которому продолжают присоединяться новые люди, являющиеся специалистами в своей области. И вместе мы можем предложить решение проблем, о которых долгое время только говорят.

— Что вы думаете об идее «Ээсти 200» относительно объединенной школы? Это залог успеха?

— Я отвечу так — представьте, как бы обогатились во всех отношениях все жители Эстонии, если бы язык не был камнем преткновения. Тогда можно было бы сказать, что мы живем не рядом друг с другом, а все вместе.

Если начать с постепенного погружения в обучение на эстонском языке, молодежи будет намного проще. Например, не придется со дня начинать учебу в университете на эстонском. Владение языком на уровне С1 расширит возможности любого человека в нашей стране. К тому же многие мои русскоязычные коллеги и друзья отдают детей в эстонские сады и школы, что говорит о том, что мы в любом случае двигаемся в этом направлении.

— Вы сами закончили русскую школу, но успешно адаптировались в эстонской среде. Как вам это удалось, с чем вы это связываете?

— Не буду ходить вокруг да около. Мне повезло попасть в качестве приглашенного актера в Эстонский драмтеатр после окончания учебы и возвращения из Москвы. Там я и начал постепенно говорить на эстонском. И если вы спросите, плохо ли преподавали эстонский в школе, то я отвечу — нет, у нас были прекрасные учителя, но говорить тогда мне было не с кем по-эстонски.

Все зависит от круга общения. Я общаюсь и на русском, и на эстонском. Я очень благодарен эстоноговорящим коллегам, которые терпели в начале мой полунепонятный язык. И я считаю, что мой эстонский язык до сих пор не идеален.

— Вы работаете в каком-то театре или являетесь фрилансером?

— Я фрилансер уже много лет.

— В юности вы сыграли в известном фильме «Лиля навсегда». Какие воспоминания остались о съемочном процессе?

— Участие в съемках изменило мое отношение к жизни и дало возможность увидеть, что жизнь может быть совершенно иной. Я вырос на окраине города, где было стыдно не быть, так сказать, в бригаде в конце 90-х, когда слово «барыга» было намного популярнее, чем «полицейский» или «врач». А люди на съемочной площадке своим отношением показали мне, что жизнь может быть совершенно другой, намного разнообразней, интересней и безопасней. И отвечая на возможный вопрос — я никогда не состоял в бригаде и не был барыгой. 

— В каких проектах вас можно увидеть сейчас и какие у вас планы на будущее?

— Недавно я закончил съемки в фильме исландского режиссера Ивара Йоемана «Дни без...», который рассказывает о психологических проблемах молодой мамы и о том, как отец остается один с ребенком на руках. 

В начале марта приступаю к работе над короткометражным фильмом для большого экрана «Таинственное исчезновение товарища Кулякова». В мае этого года выйдет спектакль под названием «Выстрел». Он поставлен по одноименной пьесе Николая Халезина, в основе которой лежат события лета и осени 2020 года, происходившие в Беларуси. 

Также этим летом выйдет спектакль под открытым небом «Частная собственность» по пьесе Ханнеса Вырно, который мы будем играть на мызе Поотси на плавучей сцене, построенной прямо посреди пруда. В спектакле, помимо меня, заняты Таня Михайлова, Юсь Хаасма, Пяяру Оя и Андрус Ваарик.

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