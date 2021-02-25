Николай Бенцлер: жители Эстонии бы обогатились во всех отношениях, если бы язык не был камнем преткновения

Rus.Postimees побеседовал с Бенцлером о партии «Ээсти 200», адаптации в эстонской среде и нашумевшем фильме «Лиля навсегда», ставшим для актера трамплином в профессию.

— Почему вы решили заняться политикой?

— Я не решил заняться политикой, я решил заняться улучшением ситуации и условий в районе, где я проживаю. Но один в поле не воин. Впервые я столкнулся с этим несколько лет назад, когда решил покрасить скамейку, располагавшуюся на аллее, по которой жители моего района прогуливаются семьями. Она была очень старой и облупившейся. Чтобы все было законно и по правилам, я обратился в управу узнать, есть ли какой-то утвержденный цвет краски, чтобы купить именно его. Мне толком ничего не ответили, кроме того что управа на это денег не даст, хотя я и не просил. Я купил обычную зеленую краску и покрасил.

Еще был случай, когда я обращался в управу с предложением поставить оранжевые столбики или ограничение скорости на «слепом» опасном повороте, однако управа опять отмахнулась, ответив: «Этим занимается Департамент шоссейных дорог, а не управа волости». Поскольку ничего сделано не было, почти каждый месяц на этом повороте приходится вытаскивать подрезанные автомобили.

Мне кажется, это не совсем правильно, поэтому я решил что-то поменять или хотя бы попробовать поменять в лучшую сторону. Я не хочу сказать, что в Виймси все плохо, нет, но есть проблемы, которые годами остаются без внимания.

— Почему именно «Ээсти 200»?

— «Ээсти 200» — это партия с долгосрочным планом, а не на один избирательный цикл. Это партия нового поколения. «Ээсти 200» объединяет людей, которые являются экспертами в своей профессии, которые понимают, в каком направлении Эстония может двигаться дальше. И да, действительно, их идеи мне близки. Если от деятельности старых партий особо ничего не меняется, то, может, стоит дать шанс молодым.

— Когда-то вы сказали в интервью, отвечая на вопрос о политике, что каждый должен заниматься своим делом. Что изменилось с тех пор?

— Ничего с тех пор не изменилось. Я по-прежнему считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Как я уже говорил, партия «Ээсти 200» как раз то объединение людей, где собрались и к которому продолжают присоединяться новые люди, являющиеся специалистами в своей области. И вместе мы можем предложить решение проблем, о которых долгое время только говорят.

— Что вы думаете об идее «Ээсти 200» относительно объединенной школы? Это залог успеха?

— Я отвечу так — представьте, как бы обогатились во всех отношениях все жители Эстонии, если бы язык не был камнем преткновения. Тогда можно было бы сказать, что мы живем не рядом друг с другом, а все вместе.