Нужна ваша помощь ⟩ В Ласнамяэ пропал 12-летний мальчик
Полиция просит помощи в поисках 12-летнего Маттиаса, который ушел сегодня из дома в Ласнамяэ примерно в 13 часов, до сих пор не вернулся, и близким не удается с ним связаться.
Полиция просит помощи в поисках 12-летнего Маттиаса, который ушел сегодня из дома в Ласнамяэ примерно в 13 часов, до сих пор не вернулся, и близким не удается с ним связаться.
На мальчике серо-черная куртка, черная шапка, черные джинсы и сапоги, с собой рюкзак Puma. Его рост 165 см, у него светлые волосы средней длины.
Полицейские занимаются поисками Маттиаса и проверяют места, где мальчик может находиться. Полиция просит всех, кто видел мальчика, позвонить на номер 112.