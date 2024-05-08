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Мама русскоязычного школьника: учитель решает, пострадает ли эстонский или русский ребенок

Эло Мыттус-Леппик
, ведущая
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Яна Бабурина считает, что на начальном этапе русскоязычные дети все же должны изучать только эстонский язык. Когда язык будет освоен, эстонские и русские дети могли бы учиться вместе.
Яна Бабурина считает, что на начальном этапе русскоязычные дети все же должны изучать только эстонский язык. Когда язык будет освоен, эстонские и русские дети могли бы учиться вместе. Фото: Täistund

Яна Бабурина, родным языком в семье которой является русский, отдала своего ребенка в эстоноязычный детский сад в Ласнамяэ, чтобы подготовить его к эстонской школе. К сожалению, ребенок так и не смог выучить язык.

По словам матери, в группе детского сада одна воспитательница говорила по-эстонски, а другая по-русски, а большинство детей говорили по-русски. Хоть педагоги и подтвердили, что сын Бабуриной готов пойти в эстонскую школу, на самом деле это было не так. Первые полгода ребенок с удовольствием учился в школе, но потом начал говорить дома, что он самый глупый в классе и не справляется.

«Это было непросто, потому что он больше не мог ходить в русскую школу, так как не мог нормально читать по-русски, а писать мог только по-эстонски», - рассказывает мама. - В конце концов мы решили подыскать для него другую школу».

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