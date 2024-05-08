Мама русскоязычного школьника: учитель решает, пострадает ли эстонский или русский ребенок

По словам матери, в группе детского сада одна воспитательница говорила по-эстонски, а другая по-русски, а большинство детей говорили по-русски. Хоть педагоги и подтвердили, что сын Бабуриной готов пойти в эстонскую школу, на самом деле это было не так. Первые полгода ребенок с удовольствием учился в школе, но потом начал говорить дома, что он самый глупый в классе и не справляется.