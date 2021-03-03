Подозрение ⟩ Напавшая на детей женщина хотела их убить

Пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры сообщил BNS, что собранные доказательства дают основание подозревать 37-летнюю женщину в покушении на убийство. «В среду прокуратура также будет ходатайствовать в суде о взятии подозреваемой под стражу», - добавил пресс-секретарь.

Подозреваемая раньше не оказывалась в поле зрения полиции. В момент совершения преступления она была трезвой. В то же время полиция отправит женщину на судебно-психиатрическую экспертизу.

В понедельник в 17.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что в городе Выхма в подъезде многоквартирного дома на улице Калеви находятся двое раненых детей в возрасте восьми и десяти лет.

Детей обнаружила жительница того же подъезда. Она вызвала скорую помощь и оказала детям первую помощь. По оценке прибывших на место медиков, насколько сейчас известно, состояние детей не представляет опасности для жизни, однако оба ребенка получили тяжелые ранения и доставлены в больницу. По данным Sakala, состояние мальчиков было тяжелым и им понадобились операции.

Прибывший полицейский патруль установил личность и задержал подозреваемую в преступлении женщину - 37-летнюю жительницу того же дома.

Издание Sakala сообщало, что пострадавшие дети — братья. Нападение на них произошло в доме по соседству с их домом проживания. По имеющимся у газеты данным, ножевые ранения детям были нанесены рядом с дверью квартиры нападавшей. Как рассказал один из местных жителей, подозреваемая нанесла одному ребенку три удара ножом и другому — один. После этого она попыталась сбежать с места происшествия, но упала с балкона и травмировала ногу.