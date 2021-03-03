Доктор: мы на пороге катастрофы. Скоро мы не сможем принимать пострадавших в авариях и обгоревших в пожарах
«Я лично опасаюсь, что мы находимся на пороге социально-общественного кризиса. Если так будет продолжаться еще пару недель, то наши больницы будут забиты только ковидными пациентами. А это значит, что о плановом лечении речь вообще не будет идти. Мы не сможем оказывать даже критического по времени лечения, например, жертвам крупных аварий или пожаров, поскольку у нас не будет сил их принять, или в какой-то момент пациентов окажется так много, что их придется класть вместе», - описал в студии Postimees ситуацию руководитель центра интенсивного лечения Северо-Эстонской региональной больницы Кристо Эриксон, что будет, если ситуация не изменится.