Доктор: мы на пороге катастрофы. Скоро мы не сможем принимать пострадавших в авариях и обгоревших в пожарах

Доктор считает, что сегодняшние ограничения не достаточны, чтобы предотвратить возникновение черного сценария: «Может возникнуть ситуация, которую прошлой весной мы видели в Youtube, и которая происходили где-то далеко — в Италии и Китае, где нуждающихся в помощи в больничных коридорах было так много, что им просто не успевали помогать». Эриксон предупредил, что если меры не начнут действовать и мы продолжим путь к черному сценарию, то в один прекрасный день в отделениях ЭМО окажутся десятки людей, нуждающихся в интенсивном лечении. А с этим не может справитья медицина ни одной страны мира.

Отвечая на вопросы ведущей Эло Мыттус-Леппик, доктор Эриксон сказал, что в Северо-Эстонской региональной больнице на максимум заполнены и ковидные отделения, и отделения интенсивной терапии, а пациенты все прибывают. Причем, изменился и возраст болеющих тяжело: «Средний возраст в интенсиве действительно снизился — очень много 40-летних, имеющих очень тяжелую картину болезни. Я считаю, что это указывает на то, что заболеваемость стала настолько массовой, что в лечении стала нуждаться и молодежь. И я думаю, что это будет увеличиваться. У всех этих пациентов серьезные повреждения легких. У нас в отделении есть 41-летний пациент, у которого легкие вообще не работают, и кровь нуждается в обогащении кислородом. Сопутствующих заболеваний у него нет».

Врач считает, что причины изменений заключаются в количестве зараженных, а второй причиной может быть распространение британского и южно-африканского штаммов: «И по описаниям рост заболеваемости составляет 1,4. Также из Англии поступили сигналы о том, что с этими мутациями увеличивается количество нуждающихся в больничном лечении, также и среди молодежи и детей». Он признал, что дети все же болеют достаточно легко. Но если количество заболевших будет расти, то обязательно появятся дети, которые будут болеть тяжело и очень тяжело. «Есть много описанных случаев возникновения постковидного синдрома: в организме ребенка может возникнуть воспалительная реакция, при которой идет выгорание органов. В Таллиннской детской больнице были два таких ребенка, но интенсивного лечения им не потребовалось, они поправились на поддерживающем лечении», - рассказал врач.

Ведущая поинтересовалась, может ли получиться так, что из-за проблем с восстановлением мы скоро получим целую армию инвалидов средних лет? «Да, это абсолютно реальный сценарий. Восстановление на индивидуальном уровне — очень тяжелый процесс. Через пять лет мы будем лучше знать, как много осложнений у нас останется. Я считаю, что это может сохраниться у трети. Мы планируем снова связываться с пациентами, переболевшими коронавирусом», - ответил врач.

В качестве уточнения осложнений, доктор указал повреждения легких, при которых в худшем случае дома придется пользоваться кислородной терапией. Далее идет мышечная слабость: «В мире есть случаи, когда спортсменам высшего уровня из-за этого пришлось завершить карьеру».

В том, что касается детей, то врач считает, что астма и другие легочные заболевания могут усложнить течение болезни. Доктор считает, что если нам не удастся снизить коэффициент заболеваемости, то очень скоро Эстония выйдет в мировые лидеры по заболеваемости и смертности. Именно поэтому врач считает, что необходим полный локдаун, поскольку с нашими показателями имеющихся мер недостаточно.

Доктор Эриксон сказал, что наша система скорой помощи работает хорошо, но если человек живет один, то может возникнуть проблема — он слабеет и сам себе помочь уже не в состоянии. Поэтому нужно проверять своих одиноких родственников и знакомых.

Нужно отметить, что лекарства от коронавируса нет. Как и при других вирусах, лечение является симптоматичным.