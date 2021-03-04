За сутки в Эстонии выявлено 1420 зараженных, скончались восемь человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 815 человек. 628 новый случай в Харьюмаа приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа было выявлено 196, в Ляэне-Вирумаа 80, в Тартумаа 74, на Сааремаа 61, в Пярнумаа 50, в Вырумаа 25, в Ляэнемаа и Рапламаа по 21 новому случаю заражения. В Вильяндимаа 13, на Хийумаа и в Пылвамаа по 9 случаев заражения, в Ярвамаа - 8, в Валгамаа - 7 и в Йыгевамаа 4. В случае 27 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

По состоянию на утро 4 марта в больницах находится 564 пациента с коронавирусом. В отделении интенсивной терапии - 53 пациента, на искусственной вентиляции легких - 28.

От вызванных коронавирусной инфекцией осложнений за сутки скончались восемь человек. Всего с начала пандемии в Эстонии умерли 623 пациента с коронавирусом.

Больше всего случаев заражения выявили в Харьюмаа - 815, в том числе 628 в Таллинне.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 87 086 человек, из которых у 39 762 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 70 610 случая заболевания COVID-19.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1153,2 случая на 100 000 человек.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель прило жения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 267 828 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 4416 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 977.

Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Информацию о пунктах тестирования по всей стране можно найти на сайте www.koroonatestimine.ee/ru.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. В департаменте призывают избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски. Контакты с другими людьми нужно свести к минимуму и как можно больше оставаться дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.

За сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса следует обращаться только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.