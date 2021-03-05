Фото: два автомобиля после столкновения оказались в кювете
Сегодня в 16.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Сохлу на дороге Алусте-Кергу Volkswagen врезался сзади в Audi.
Сегодня в 16.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Сохлу на дороге Алусте-Кергу Volkswagen врезался сзади в Audi.
В результате столкновения оба автомобиля вылетели в кювет и Audi перевернулась, сообщает Pärnu Postimees.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Катрин Лоо, за рулем Volkswagen была 31-летняя женщина, в машине которой также был ребенок. Никто из них в ДТП не пострадал.
Сидевшую за рулем Audi 69-летнюю женщину доставили в Пярнускую больницу для проверки состояния здоровья.
Водители были трезвы. Обстоятельства ДТП выясняются.