Фото: два автомобиля после столкновения оказались в кювете

В результате столкновения оба автомобиля вылетели в кювет и Audi перевернулась, сообщает Pärnu Postimees .

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Катрин Лоо, за рулем Volkswagen была 31-летняя женщина, в машине которой также был ребенок. Никто из них в ДТП не пострадал.