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  • Фото: два автомобиля после столкновения оказались в кювете

Фото: два автомобиля после столкновения оказались в кювете

Место ДТП. ФОТО: Lääne prefektuur

Сегодня в 16.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Сохлу на дороге Алусте-Кергу Volkswagen врезался сзади в Audi.

В результате столкновения оба автомобиля вылетели в кювет и Audi перевернулась, сообщает Pärnu Postimees

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Катрин Лоо, за рулем Volkswagen была 31-летняя женщина, в машине которой также был ребенок. Никто из них в ДТП не пострадал.

Сидевшую за рулем Audi 69-летнюю женщину доставили в Пярнускую больницу для проверки состояния здоровья. 

Водители были трезвы. Обстоятельства ДТП выясняются. 

ФОТО: Lääne prefektuur

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