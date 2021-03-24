МИД в знак протеста вызвал посла Китая

Китай ввел санкции против европейских парламентариев, дипломатов и научных сотрудников, то есть делающих свою обычную работу людей. По оценке МИД, подобная реакция Китая недопустима, МИД осуждает введение санкций.

МИД подчеркнул, что права человека универсальны и что все страны, в том числе Китай, обязаны обеспечивать защиту прав человека и основных свобод в соответствии с всеобщей декларацией прав человека ООН. Подобные действия Китая не способствуют развитию сотрудничества между ЕС и Китаем, а также развитию двусторонних отношений Эстонии и Китая.

МИД проинформировал посла, что Эстония продолжает защищать права человека по всему миру, поддерживает ограничения, введенные в соответствии с установленным ЕС режимом санкций за нарушения прав человека, и в оправданных случаях всегда готова расширить их.