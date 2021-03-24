Глава МИД Эстонии: заметен рост злонамеренной деятельности России

Министры обсудили военные действия России, нарушения международного права и контроля над вооружениями, а также подрыв демократии и западного общественного устройства. «Мы подчеркнули, что продолжится параллельный подход — с одной стороны, укрепление политики обороны и сдерживания, с другой, готовность к диалогу, если этого захочет вторая сторона», - сказала Лийметс.

По словам Лийметс, Россия за последние годы увеличила и усилила свое военное присутствие от Арктики до Африки. «Мы видим рост злонамеренной деятельности России, будь то гибридные и кибератаки, вмешательство в выборы, нарушения прав человека или отравление и заключение оппозиционного лидера Алексея Навального», - сказала Лийметс.

«Мы должны продолжать политическую и практическую поддержку со стороны НАТО наших близких партнеров Украины и Грузии, которые самым непосредственным образом подвержены давлению со стороны России, чьи территориальная целостность и суверенитет нарушены. Агрессивное и дестабилизирующее поведение России по-прежнему является самой серьезной угрозой для НАТО», - сказала Лийметс.