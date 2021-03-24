Галерея ⟩ В центре Таллинна прошла полицейская операция

Молодые люди направились из парка Таммсааре в сторону Пярнуского шоссе. Полиция отреагировала на тревожное сообщение со всей серьезностью и через несколько минут у магазина Lastemaailm были задержаны четверо подростков. Выяснилось, что у одного молодого человека был похожий на оружие предмет. Полицейские для выяснения всех обстоятельств доставили в отделение полиции 17-летнего подростка.