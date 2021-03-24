Галерея ⟩ В центре Таллинна прошла полицейская операция
Сегодня, 24 марта, около 15.20 бдительный человек сообщил в полицию, что он заметил в Таллинне разгуливающих в парке Таммсааре молодых людей с похожим на оружие предметом, передает Postimees.
Сегодня, 24 марта, около 15.20 бдительный человек сообщил в полицию, что он заметил в Таллинне разгуливающих в парке Таммсааре молодых людей с похожим на оружие предметом, передает Postimees.
Молодые люди направились из парка Таммсааре в сторону Пярнуского шоссе. Полиция отреагировала на тревожное сообщение со всей серьезностью и через несколько минут у магазина Lastemaailm были задержаны четверо подростков. Выяснилось, что у одного молодого человека был похожий на оружие предмет. Полицейские для выяснения всех обстоятельств доставили в отделение полиции 17-летнего подростка.
Полиция напоминает, что любой похожий на оружие предмет представляет угрозу для общества, поскольку невозможно определить на расстоянии, игрушка это или настоящее оружие. Полиция всегда серьезно и усиленным составом реагирует на связанные с оружием вызовы, чтобы устранить возможную опасность и обеспечить безопасность людей.
Департамент полиции и погранохраны призывает людей в подобных ситуациях звонить на номер 112.