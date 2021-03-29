Запись звонков и тайная съемка ⟩ Android-устройствам угрожает новый особо опасный вирус

Название приложения - System Update («Обновление системы»). Если пользователь установит его на свой телефон, оно тайно отправит данные жертвы создателю вируса, пишет Techcrunch.

Специалисты компании по кибербезопасности Zimperium, обнаружившие приложение, заявили, что если бы пользователь установит его, создатель вируса также может получить контроль над телефоном. Вирус может красть сообщения, контактную информацию, информацию из истории просмотров браузера, записывать звонки и другие звуки с помощью микрофона вашего телефона, а также делать снимки с помощью камеры. Приложение также отслеживает местоположение пользователя.

Вирус может скрываться от жертвы, используя как можно меньше данных, он загружает на сервер злоумышленника только превью фотографий, а не целые изображения.

По словам генерального директора Zimperium Шридхара Миттала, System Update - это самый высокий уровень вредоносного ПО, которое он когда-либо видел. «Я думаю, что на разработку этого приложения ушло много времени и усилий. Мы считаем, что есть и другие подобные приложения, и сделаем все возможное, чтобы их найти», - сказал он.