Запись звонков и тайная съемка ⟩ Android-устройствам угрожает новый особо опасный вирус
Новый вирус Android замаскирован под обновление системы и в случае заражения может захватить устройство жертвы и украсть данные, пишет Postimees.
Новый вирус Android замаскирован под обновление системы и в случае заражения может захватить устройство жертвы и украсть данные, пишет Postimees.
Название приложения - System Update («Обновление системы»). Если пользователь установит его на свой телефон, оно тайно отправит данные жертвы создателю вируса, пишет Techcrunch.
Специалисты компании по кибербезопасности Zimperium, обнаружившие приложение, заявили, что если бы пользователь установит его, создатель вируса также может получить контроль над телефоном. Вирус может красть сообщения, контактную информацию, информацию из истории просмотров браузера, записывать звонки и другие звуки с помощью микрофона вашего телефона, а также делать снимки с помощью камеры. Приложение также отслеживает местоположение пользователя.
Вирус может скрываться от жертвы, используя как можно меньше данных, он загружает на сервер злоумышленника только превью фотографий, а не целые изображения.
По словам генерального директора Zimperium Шридхара Миттала, System Update - это самый высокий уровень вредоносного ПО, которое он когда-либо видел. «Я думаю, что на разработку этого приложения ушло много времени и усилий. Мы считаем, что есть и другие подобные приложения, и сделаем все возможное, чтобы их найти», - сказал он.
Приложение недоступно в магазине Google Apps, а это означает, что злоумышленники должны использовать различные уловки, чтобы убедить людей загрузить его на свои телефоны. Поэтому стоит быть очень осторожными с приложениями, которые приходят с подозрительных страниц.