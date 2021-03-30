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  • Огонь уничтожил здание и автомобиль: причиной пожара могло стать зарядное устройство

Фото ⟩ Огонь уничтожил здание и автомобиль: причиной пожара могло стать зарядное устройство

Работы по тушению. ФОТО: Lõuna päästekeskus

В понедельник спасателям поступил вызов в деревню Леэли в волости Мульги, где загорелась надворная постройка.

29 марта в 13.30 в деревне Леэли волости Мульги загорелась надворная постройка, крыша которой на момент прибытия спасателей уже сгорела, пишет Postimees.

Здание и стоявший там автомобиль «нива» были полностью уничтожены огнем. По словам руководителя спасательных работ, по предварительным данным, пожар мог вызвать неисправность зарядного устройства.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

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