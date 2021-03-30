Ограничения будут продлены до 25 апреля

«Все те ограничения, которые действуют сейчас, останутся теми же. Никаких новых не появится, но до 25 апреля смягчать ничего не будут, - сказал министр государственного управления Яак Ааб. - Это решено и назад к теме мы вернемся через две недели, имея данные о коэффициенте заражаемости, распространяемости и количестве госпитализированных. Нельзя говорить о снятии ограничений, имея сегодняшние показатели».