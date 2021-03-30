Вт, 30.03.2021
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Ограничения будут продлены до 25 апреля

Ограничения были введены 11 марта. ФОТО: Ain Liiva

Во вторник правительство приняло решение, что введенные сейчас до 11 апреля ограничения будут продлены еще на две недели, сообщил портал ERR.

«Все те ограничения, которые действуют сейчас, останутся теми же. Никаких новых не появится, но до 25 апреля смягчать ничего не будут, - сказал министр государственного управления Яак Ааб. - Это решено и назад к теме мы вернемся через две недели, имея данные о коэффициенте заражаемости, распространяемости и количестве госпитализированных. Нельзя говорить о снятии ограничений, имея сегодняшние показатели».

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