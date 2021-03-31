Ср, 31.03.2021
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С 1 мая airBaltic открывает новый маршрут из Таллинна

Mullu juulis toetas EL Läti valitsuse otsust investeerida kuni 250 miljonit eurot airBalticu aktsia­kapitali. ФОТО: Remo Tõnismäe

Латвийская авиакомпания airBaltic с 1 мая начинает регулярное авиасообщение на линии Таллинн - Мюнхен, в неделю будут выполняться по три прямых рейса.

На сегодня airBaltic обеспечивает прямые полеты из Таллинна в Амстердам, Берлин, Копенгаген, Лондон, Осло и Стокгольм, сообщила BNS авиакомпания в своем пресс-релизе.

В апреле возобновятся прямые рейсы airbaltic из Таллинна в Брюссель, Малагу, Париж и Вильнюс.

AirBaltic в обслуживании пассажиров использует меры защиты здоровья и следит за рекомендациями официальных учреждений.

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