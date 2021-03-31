С 1 мая airBaltic открывает новый маршрут из Таллинна

На сегодня airBaltic обеспечивает прямые полеты из Таллинна в Амстердам, Берлин, Копенгаген, Лондон, Осло и Стокгольм, сообщила BNS авиакомпания в своем пресс-релизе.

В апреле возобновятся прямые рейсы airbaltic из Таллинна в Брюссель, Малагу, Париж и Вильнюс.