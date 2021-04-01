Фото ⟩ Собака спасла своих хозяев от смерти
Сегодня ночью в 1:31 спасатели получили вызов в поселок Кяравете в волости Ярва, где, вероятно, из-за удлинителя загорелась квартира.
Сегодня ночью в 1:31 спасатели получили вызов в поселок Кяравете в волости Ярва, где, вероятно, из-за удлинителя загорелась квартира.
По словам отреагировавшего на вызов руководителя добровольной спасательной команды Ярва-Яани Ивара Кярнера, люди не пострадали, поскольку по счастливой случайности собака разбудила своих хозяев и поэтому попавший в жилое помещение огонь не смог никому навредить, передает Järva Teataja.
Но квартиру пожар не пожалел: кухня пострадала от огня и воды, остальные жилые помещения — от дыма. Предполагается, что пожар начался на кухне с удлинителя.
На вызов отреагировали профессиональные спасательные команды Аравете, Тапа и Коэру, а также добровольцы Ярва-Яани.