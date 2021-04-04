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Галерея ⟩ Улицы города заполонили американские автомобили

В Раквере собрались американские автомобили. ФОТО: Anu Viita-Neuhaus

Сегодня, 4 апреля, жители и гости Раквере могли полюбоваться американскими автомобилями, сообщает Virumaa Teataja.

В воскресенье на парковке центральной площади Раквере собрались девять автомобилей американского производства. Глава компании Рейго рассказал, что они решили встретиться и совершить совместную поездку по городу.

Вопрос, пришли ли они похвастаться «американцами», заставил его едва заметно улыбнуться. «Люди смогут сделать красивые фотографии», - сказал он.

По словам Рейго, владельцы красавцев родом из Ляэне-Вирумаа и многие автомобили были вывезены только для воскресной поездки. «Я сам живу в деревне и круглый год езжу на полноприводном автомобиле», - сказал он.

Рейго сказал, что для многих иметь во владении такую машину - это образ жизни и хобби, требующее больших денег и времени.

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