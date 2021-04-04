Галерея ⟩ Улицы города заполонили американские автомобили

В воскресенье на парковке центральной площади Раквере собрались девять автомобилей американского производства. Глава компании Рейго рассказал, что они решили встретиться и совершить совместную поездку по городу.

Вопрос, пришли ли они похвастаться «американцами», заставил его едва заметно улыбнуться. «Люди смогут сделать красивые фотографии», - сказал он.

По словам Рейго, владельцы красавцев родом из Ляэне-Вирумаа и многие автомобили были вывезены только для воскресной поездки. «Я сам живу в деревне и круглый год езжу на полноприводном автомобиле», - сказал он.