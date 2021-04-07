Фото ⟩ Эстонская телезвезда и бывший член Рийгикогу задержана пьяной за рулем

Вчера в 21:45 полицейский патруль остановил Subaru, за рулем которого находилась пьяная Аунасте. Точное опьянение будет установлено в ходе экспертизы.

Поскольку 67-летняя Аунасте находилась в таком опьянении, вождение в котором наказывается в уголовном порядке, было начато производство.

Майре Аунасте. ФОТО: Erik Prozes/Postimees

Это уже не первый раз, когда Майре Аунасте ловят пьяной за рулем. В конце сентября 2004 года полиция задержала телезвезду, которая призналась, что употребляла вино.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.