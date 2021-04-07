Касса страхования от безработицы начала выплачивать компенсацию заработной платы

Удовлетворены ходатайства 276 работодателей. Большая часть первых выплат пошла мелким предпринимателям.

Касса страхования от безработицы начала принимать ходатайства 1 апреля. Целью дотации является помощь работодателям и работникам, столкнувшимся с временными трудностями из-за ограничений. Ходатайства рассматриваются и компенсации выплачиваются по мере поступления. Выплаты производятся каждый рабочий день.

Подать ходатайство на компенсацию зарплат за март можно до конца апреля. После начнут принимать апрельские ходатайства.