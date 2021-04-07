Касса страхования от безработицы начала выплачивать компенсацию заработной платы
Первые компенсации уже получили больше 5400 работников. Брутто-сумма первых компенсаций составила почти 3,7 миллиона евро, размер средней брутто-компенсации — 670 евро.
Первые компенсации уже получили больше 5400 работников. Брутто-сумма первых компенсаций составила почти 3,7 миллиона евро, размер средней брутто-компенсации — 670 евро.
Удовлетворены ходатайства 276 работодателей. Большая часть первых выплат пошла мелким предпринимателям.
Касса страхования от безработицы начала принимать ходатайства 1 апреля. Целью дотации является помощь работодателям и работникам, столкнувшимся с временными трудностями из-за ограничений. Ходатайства рассматриваются и компенсации выплачиваются по мере поступления. Выплаты производятся каждый рабочий день.
Подать ходатайство на компенсацию зарплат за март можно до конца апреля. После начнут принимать апрельские ходатайства.
Дополнительную информацию можно получить, отправив письмо на адрес tth@tootukassa.ee, или позвонив по телефону 15501.