Лавров: Россия даст ответ на любые недружественные шаги США

"Это даже сложно комментировать, отвечать мы будем на любые недружественные шаги, это само собой разумеется", - сказал российский министр.

Так он прокомментировал на пресс-конференции в Нур-Султане сообщения о том, что США завершили анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ и теперь готовят ответные меры.

"Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России, как-то у них это очень быстро получилось, потому что обычно нас обвиняют в таком количестве прегрешений, что за пару недель и даже за пару месяцев не управишься, но решили. Будут наказывать нас, наверное, и в других формах, я слышал", - продолжил министр.

Он отметил, что, видимо, из-за того, что США больше не участвуют в Договоре об открытом небе, руки развязались, высвободились сотрудники - назначают специального представителя по прекращению газопровода "Северный поток - 2".

"Будет просто ездить и всем грозить. Ну, такая вот дипломатия", - сказал министр.

По его словам, подобная линия Вашингтона вызывает критику в самих США.

Так, он отметил, что неправительственная организация "Атлантический совет" "уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России".

"Тупиковая, а может даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились. Многократно эта ситуация повторялась, нас эти действия убеждают только в одном: что мы должны полагаться на себя, потому что ни США, ни их союзники - ненадёжные партнеры, и в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроение и на то, с какой ноги они встают с утра", - подчеркнул Лавров.

Он напомнил о заявлениях американских представителей о том, что санкции будут, но что при этом США заинтересованы в предсказуемых и стабильных отношениях с РФ: "Слова звучат неубедительно. Будем ждать конкретных дел".

Согласно сообщению агентства Bloomberg, речь может пойти о санкциях и о высылке сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием.