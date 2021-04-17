Юри Ратас: есть надежда провести лето без ограничений

«Для этого необходимо стабильное снижение показателей заболеваемости. Обсуждение ситуации в Пярнуской больнице и центре семейной медицины "Ристику" дало надежду, что вскоре мы сможем начать постепенно смягчать ограничения. Руководство города, а также представители туристического сектора и Кассы по безработице подтвердили готовность поэтапного смягчения ограничений», – сказал Ратас, подчеркнув, что важно составить четкий план смягчения.

В четвертом по величине городе Эстонии работают над тем, чтобы Пярну стал еще более крупным туристическим центром. «Год назад пярнускому аэропорту грозило закрытие. Сейчас на его территории ведутся масштабные строительные работы. Работа аэропорта возобновится в октябре. Будет восстановлено авиасообщение между Пярну и Рухну. Также будут обслуживаться чартерные рейсы и частные полеты. Ожидаются первые рейсы из Финляндии, Швеции и Латвии», - сказал Ратас.

Строительство железнодорожной станции магистрали Rail Baltic может начаться в следующем году. «Сейчас идет работа над тем, чтобы этот проект через шесть лет стал реальностью. Стали бы реальностью возможность доехать на поезде из Таллинна до Пярну за 41 минуту, а также железнодорожное сообщение между Пярну и Ригой. Уверенность в реализации проекта Rail Baltic также обеспечило недавнее решение Европейского парламента выделить Эстонии, Латвии и Литве дополнительные 1,4 миллиарда евро» – добавил Ратас.

Есть и другие проекты, благодаря которым в Пярну можно будет привлечь людей. «В настоящее время строятся футбольный стадион с искусственным покрытием, крытый футбольный холл, а также поле с натуральным травяным покрытием. Это будет уникальный комплекс в регионе, и я не исключаю, что латвийские футболисты также будут заинтересованы в тренировках в Пярну», – отметил спикер парламента.