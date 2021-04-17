Пропавший больше недели назад 26-летний Карель найден мертвым

15 апреля утром Карель должен был пойти на работу, но вместо этого отправился на парковку у Maksimarket в Лаагри, а затем в Турба. Почему молодой человек нарушил привычный распорядок и поехал в Лаагри вместо работы, неизвестно.

Последний контакт с ним был утром в день его исчезновения, когда он отправил сообщение со своего мобильного телефона. Уже на следующий день рано утром его телефон был выключен - друг пытался дозвониться до Кареля около 5 часов утра, после этого телефон не отвечал.

Сегодня, 24 апреля, Кареля нашли его близкие и знакомые, которые искали его на безлюдной местности в районе Турба. Согласно первоначальной информации, нет оснований полагать, что причиной смерти Кареля стало преступление.

«Кареля искали каждый день с момента сообщения о его пропаже. Помимо полицейских, искать Кареля помогали множество добровольцев и его близкие. Большое спасибо всем добровольцам и людям, которые сообщали в полицию о возможных местах, где мог находиться мужчина», - сказал лейтенант Ляэне-Харьюского отделения полиции Ахти Йыэмаа.

По его словам, район поисков Кареля был очень обширен и от людей приходило множество сообщений, которые видели похожего на него человека. Полиция сразу проверяла все сообщения, но, к сожалению, они не привели к обнаружению Кареля.

«На прошлых выходных мы проверили больницы в Харьюмаа, Ляэнемаа, Ида-Вирумаа и Южной Эстонии, однако ни в одной больнице не было похожего на Кареля мужчины, - говорит Йыэмаа. - Полицейские опросили также работников Lux Express и TS Laevad, но, очевидно, мужчина не воспользовался ни одним транспортом этих фирм. Коллеги из Ляэнеской префектуры помогали искать Кареля у его близких и знакомых на Сааремаа, но о нем никто ничего не слышал».

Согласно последней информации, Карель мог находиться в районе Турба и Элламаа. «Об этом мы узнали благодаря информации о том, что мужчина ехал на поезде Elron, что показало также последнее позиционирование его мобильного телефона», - говорит Ахти Йыэмаа.

Полиция приступила к поискам в этом районе, привлекла полицейский вертолет, а также попросила помощь у Спасательного департамента, добровольцы которого проводили поиски на местности. Помощь пришла и из Академии МВД, дроны которой осуществляли мониторинг.