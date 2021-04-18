Новый индийский штамм коронавируса обеспокоил ученых
Выявление в Великобритании 77 случаев нового штамма коронавируса, изначально появившегося в Индии, вызывает обеспокоенность у ученых, пишет Independent.
Выявление в Великобритании 77 случаев нового штамма коронавируса, изначально появившегося в Индии, вызывает обеспокоенность у ученых, пишет Independent.
73 случая индийского штамма B.1.617 были подтверждены в Англии и четыре — в Шотландии, передает Postimees.
Чиновники здравоохранения определили его сейчас как «исследуемый штамм», а не «вызывающий тревогу вариант», как в случае бразильских или южноафриканских штаммов.
Профессор медицины из Университета Восточной Англии Пол Хантер сказал, что этот штамм содержит две вызывающие беспокойство у научного сообщества «мутации бегства» — E484Q и L452R.
«Есть лабораторные доказательства того, что обе являются "мутациями бегства". Знание других коронавирусов предполагает, что вакцина еще меньше контролирует их. Но сейчас мы не знаем наверняка», —- сказал он новостному агентству PA.
Хантер отметил, что появление нового штамма в Индии неудивительно. «Учитывая, где появились основные варианты — Южно-Африканская Республика, Великобритания, Калифорния, Бразилия, а теперь и Индия, — все эти страны испытывают трудности с тем, чтобы взять число заражений под контроль», — сказал он.
В Индии зарегистрировано около 15 миллионов случаев Covid-19.