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  • Ее жизнь и здоровье могут быть в опасности: полиция просит помощи в поисках 32-летней женщины

Ее жизнь и здоровье могут быть в опасности: полиция просит помощи в поисках 32-летней женщины

Полиция просит помощи в поисках 32-летней Эйке. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помочь в выяснении местонахождения пропавшей в Харьюском уезде 32-летней Эйке.

В последний раз Эйке выходила на связь днем во вторник. Близкие общались с ней в мессенджере. После этого родственники не смогли с ней связаться.

Последний раз ее телефон находился в районе Суурупи Харьюского уезда, но сейчас он отключен. У родственников есть основания полагать, что жизнь и здоровье женщины могут оказаться в опасности.

Сотрудники полиции искали женщину в этом районе, а также проверили округу ее дома с поисковой собакой. Полиция также проверила близлежащие больницы. Стражи правопорядка намерены пообщаться со знакомыми женщины и проверить записи с камер видеонаблюдения, чтобы проверить, куда могла направиться Эйке.

Рост Эйке около 165 см, среднего телосложения, у нее длинные темные волосы. В день исчезновения на ней была красная длинная куртка, возможно, темные брюки и небольшая черная сумка через плечо.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о месте нахождения Эйке, позвонить по номеру службы экстренной помощи 112.

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