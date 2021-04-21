Ее жизнь и здоровье могут быть в опасности: полиция просит помощи в поисках 32-летней женщины

В последний раз Эйке выходила на связь днем во вторник. Близкие общались с ней в мессенджере. После этого родственники не смогли с ней связаться.

Последний раз ее телефон находился в районе Суурупи Харьюского уезда, но сейчас он отключен. У родственников есть основания полагать, что жизнь и здоровье женщины могут оказаться в опасности.

Сотрудники полиции искали женщину в этом районе, а также проверили округу ее дома с поисковой собакой. Полиция также проверила близлежащие больницы. Стражи правопорядка намерены пообщаться со знакомыми женщины и проверить записи с камер видеонаблюдения, чтобы проверить, куда могла направиться Эйке.

Рост Эйке около 165 см, среднего телосложения, у нее длинные темные волосы. В день исчезновения на ней была красная длинная куртка, возможно, темные брюки и небольшая черная сумка через плечо.