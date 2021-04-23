Девелопер: снижения цен на недвижимость не ожидается

По данным Департамента статистики, объем работ на строительном рынке Эстонии в 2020 году снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом, а в четвертом квартале прошлого года строительные компании построили объектов на 820 миллионов евро, что на 6% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года.

Это особенно заметно в жилищном строительстве, поскольку население городов, особенно Таллинна, растет, а сокращение количества предложений создало ситуацию, когда прогнозируется дальнейший рост цен на недвижимость. 1

По словам исполнительного директора Kaamos Ehitus Ало Ныммика, один строительный проект, как правило, в среднем длится более одного года, то есть генеральные подрядчики должны иметь возможность предвидеть, что произойдет с ценами, трудозатратами и сроками поставки в этот период.

«В свете предыдущих кризисов мы и сами думали, что, когда экономика падает, уменьшаются объемы, а затем, в конечном результате, и цены. Первой реакцией был испуг, но это продолжалось недолго. Поскольку спрос восстановился довольно быстро, те, кто сразу же решил снизить цены, чтобы сохранить объемы, сегодня находятся в более сложной ситуации, поскольку цены на сырье выросли, и кажется, что эта тенденция продолжается и в настоящее время», — сказал руководитель Kaamos Ehitus.

По словам Ныммика, в свете пандемии Covid-19 их основная цель по созданию интегрированной среды для бизнеса и проживания не изменилась, но планы были скорректированы в соответствии с ситуацией.

«После первой волны, когда объемы продаж значительно упали, мы продолжили реализацию запущенных проектов, а также запланировали новые проекты развития недвижимости. Такой подход дал нам возможность быстро начать строительство новых объектов после восстановления объемов продаж», — объяснил Ныммик. 1

По данным Департамента статистики, спрос на новое жилье также сохраняется - согласно Строительному регистру, в прошлом году было введено в эксплуатацию 7 579 новых жилых помещений, что на 565 единиц жилья больше, чем годом ранее. Большее количество (61%) нового жилья расположено в многоквартирных домах. Самым распространенным типом многоквартирного дома был трех- – пятиэтажный дом, а наиболее востребованными – трех- и четырехкомнатные дома.

Строительство в квартале Avala. ФОТО: Kaamos Ehitus

Kaamos Ehitus продолжает движение в том же направлении и в этом году, когда самая большая задача - сохранить темп, достигнутый в предыдущие годы.