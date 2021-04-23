Галерея ⟩ Сегодня вместо протестов на Тоомпеа проходит празднование
На Тоомпеа сегодня празднуют восстание Юрьевой ночи.
На Тоомпеа сегодня празднуют восстание Юрьевой ночи.
По словам находящегося на Тоомпеа фотографа Postimees, на месте около сотни человек. Протестующие играют на барабанах и поют.
«Мы выступаем за мирное, справедливое и безопасное государство и окружающую среду, чтобы ни один чиновник не мог больше обратить сотрудников правоохранительных органов против своего народа. Для этого важно, чтобы лидеры взяли на себя ответственность и опубликовали все подробности произошедшего», - выразили протестующие свои надежды.
В своем призыве участники отметили, что это мирная акция не против ограничений и не против NETS (Закон о профилактике инфекционных заболеваний).
Восстание Юрьевой ночи (1343-1345) – народное восстание против немецких и датских феодалов в Эстонии. Его причиной стало усиление национального и феодального гнета. Началось в ночь на 23 апреля 1343 (весенний Юрьев день) в Харьюмаа. Около 10 тысяч восставших, избрав четырех вождей, блокировали Таллинн. Затем восстание распространилось на Ляэнемаа, где повстанцами был осажден Хаапсалу. Феодалы обратились за помощью к Ливонскому ордену. 4 мая 1343 магистр ордена, вызвав вождей восставших в Пайде якобы для переговоров, убил их. 14 мая крестьяне были разгромлены в битве под Таллинном. В конце 1343 объединенные силы Тевтонского и Ливонского орденов подавили восстание на материке. В середине февраля 1344 года орденское войско вторглось на Сааремаа, но лишь весной 1345 года новым походом ему удалось подавить восстание окончательно.