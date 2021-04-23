Пт, 23.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
1

Галерея ⟩ Сегодня вместо протестов на Тоомпеа проходит празднование

На Тоомпеа сегодня празднуют восстание Юрьевой ночи. 

По словам находящегося на Тоомпеа фотографа Postimees, на месте около сотни человек. Протестующие играют на барабанах и поют.

«Мы выступаем за мирное, справедливое и безопасное государство и окружающую среду, чтобы ни один чиновник не мог больше обратить сотрудников правоохранительных органов против своего народа. Для этого важно, чтобы лидеры взяли на себя ответственность и опубликовали все подробности произошедшего», - выразили протестующие свои надежды.

В своем призыве участники отметили, что это мирная акция не против ограничений и не против NETS (Закон о профилактике инфекционных заболеваний).

Восстание Юрьевой ночи (1343-1345) – народное восстание против немецких и датских феодалов в Эстонии. Его причиной стало усиление национального и феодального гнета. Началось в ночь на 23 апреля 1343 (весенний Юрьев день) в Харьюмаа. Около 10 тысяч восставших, избрав четырех вождей, блокировали Таллинн. Затем восстание распространилось на Ляэнемаа, где повстанцами был осажден Хаапсалу. Феодалы обратились за помощью к Ливонскому ордену. 4 мая 1343 магистр ордена, вызвав вождей восставших в Пайде якобы для переговоров, убил их. 14 мая крестьяне были разгромлены в битве под Таллинном. В конце 1343 объединенные силы Тевтонского и Ливонского орденов подавили восстание на материке. В середине февраля 1344 года орденское войско вторглось на Сааремаа, но лишь весной 1345 года новым походом ему удалось подавить восстание окончательно.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back