Галерея ⟩ Сегодня вместо протестов на Тоомпеа проходит празднование

По словам находящегося на Тоомпеа фотографа Postimees, на месте около сотни человек. Протестующие играют на барабанах и поют.

«Мы выступаем за мирное, справедливое и безопасное государство и окружающую среду, чтобы ни один чиновник не мог больше обратить сотрудников правоохранительных органов против своего народа. Для этого важно, чтобы лидеры взяли на себя ответственность и опубликовали все подробности произошедшего», - выразили протестующие свои надежды.

В своем призыве участники отметили, что это мирная акция не против ограничений и не против NETS (Закон о профилактике инфекционных заболеваний).