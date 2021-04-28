Россия объявила о высылке дипломатов из стран Балтии

«28 апреля в МИД России были вызваны Посол Латвии М. Риекстиньш, Посол Литвы Э. Баярунас и Временный поверенный в делах Эстонии П. Рейнтамм Бенно.

Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллинн продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России.

Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок», - сказано в заявлении МИДа РФ.

Напомним, что вчера в список недружественных по отношению к России стран попало девять государств, в том числе Эстония.

Россия сообщила о составлении списка после того, как ряд стран выслал дипломатов в знак солидарности с Чехией, выславшей в прошлую субботу 18 российских дипломатов, которые, по данным местной разведки, были агентами спецслужб.