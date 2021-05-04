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  • Дом на берегу полноводной и богатой рыбой реки ждет своего нового хозяина

Фото ⟩ Дом на берегу полноводной и богатой рыбой реки ждет своего нового хозяина

Перестроенная в жилой дом маслобойня. ФОТО: KV.EE

В Рапламаа продается расположенный на берегу живописной реки недорогой дом с длинной историей, пишет Kodustiil

Выставленный на продажу дом расположен в бывшем здании маслобойни на берегу живописной реки Велизе в деревне Вянгла Раплаского уезда. 

Перестроенная в жилой дом маслобойня. ФОТО: KV.EE

История здания восходит к 1933 году. Двухэтажный жилой дом общей площадью 190,4 квадратных метра, расположен на участке площадью около 5 817 квадратных метров. За недвижимость хотят получить 128 000 евро.

Перестроенная в жилой дом маслобойня. ФОТО: KV.EE

В ходе последнего ремонта в доме были установлены новые окна и двери, а также выровнены поверхности полов, стен и потолка. Также внутри дома были проложены водопроводные трубы и электропроводка.  

Перестроенная в жилой дом маслобойня. ФОТО: KV.EE

На ухоженном участке также находятся сарай, артезианская скважина и сухой туалет. С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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