Фото ⟩ Дом на берегу полноводной и богатой рыбой реки ждет своего нового хозяина

Выставленный на продажу дом расположен в бывшем здании маслобойни на берегу живописной реки Велизе в деревне Вянгла Раплаского уезда.

Перестроенная в жилой дом маслобойня. ФОТО: KV.EE

История здания восходит к 1933 году. Двухэтажный жилой дом общей площадью 190,4 квадратных метра, расположен на участке площадью около 5 817 квадратных метров. За недвижимость хотят получить 128 000 евро.

Перестроенная в жилой дом маслобойня. ФОТО: KV.EE

В ходе последнего ремонта в доме были установлены новые окна и двери, а также выровнены поверхности полов, стен и потолка. Также внутри дома были проложены водопроводные трубы и электропроводка.

Перестроенная в жилой дом маслобойня. ФОТО: KV.EE