Ср, 5.05.2021
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Эстония выделит Индии 75 000 евро на борьбу с коронавирусом

Индия. ФОТО: ADNAN ABIDI/REUTERS

Эстония выделяет Индии 75 000 евро, чтобы страна смогла обуздать новую волну коронавируса.

«Ситуация в Индии вызывает беспокойство, поскольку система здравоохранения страны находится под большим давлением из-за быстрого роста числа зараженных. Сейчас в больницах не хватает персонала, коек, лекарств и кислорода. ЕС активировал Механизм гражданской защиты и вместе с государствами-членами отвечает на просьбу Индии о помощи. Общей поддержкой стран-членов является предоставление средств индивидуальной защиты, фармацевтических компонентов, а также финансовая помощь», - заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

«Помимо этого, Эстония решила поддержать Индию 75 000 евро, так как в тяжелые времена важно помогать нуждающимся. Индия является важным партнером для Эстонии, в этом году мы также отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений», - добавила Лийметс.

Эстония оказывает финансовую поддержку Индии через Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

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