Эстония выделит Индии 75 000 евро на борьбу с коронавирусом

«Ситуация в Индии вызывает беспокойство, поскольку система здравоохранения страны находится под большим давлением из-за быстрого роста числа зараженных. Сейчас в больницах не хватает персонала, коек, лекарств и кислорода. ЕС активировал Механизм гражданской защиты и вместе с государствами-членами отвечает на просьбу Индии о помощи. Общей поддержкой стран-членов является предоставление средств индивидуальной защиты, фармацевтических компонентов, а также финансовая помощь», - заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.