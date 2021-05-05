Эстония выделит Индии 75 000 евро на борьбу с коронавирусом
Эстония выделяет Индии 75 000 евро, чтобы страна смогла обуздать новую волну коронавируса.
Эстония выделяет Индии 75 000 евро, чтобы страна смогла обуздать новую волну коронавируса.
«Ситуация в Индии вызывает беспокойство, поскольку система здравоохранения страны находится под большим давлением из-за быстрого роста числа зараженных. Сейчас в больницах не хватает персонала, коек, лекарств и кислорода. ЕС активировал Механизм гражданской защиты и вместе с государствами-членами отвечает на просьбу Индии о помощи. Общей поддержкой стран-членов является предоставление средств индивидуальной защиты, фармацевтических компонентов, а также финансовая помощь», - заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
«Помимо этого, Эстония решила поддержать Индию 75 000 евро, так как в тяжелые времена важно помогать нуждающимся. Индия является важным партнером для Эстонии, в этом году мы также отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений», - добавила Лийметс.
Эстония оказывает финансовую поддержку Индии через Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.