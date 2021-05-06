Галерея ⟩ В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции погибли 25 человек
Утром 6 мая полиция Рио-де-Жанейро провела в фавеле Жакарезинью спецоперацию против банды, занимавшейся наркоторговлей, сообщает meduza.io со ссылкой на новостной портал G1.
Утром 6 мая полиция Рио-де-Жанейро провела в фавеле Жакарезинью спецоперацию против банды, занимавшейся наркоторговлей, сообщает meduza.io со ссылкой на новостной портал G1.
Спецоперация спровоцировала перестрелку, в результате которой погибли 25 человек: один сотрудник полиции и 24 подозреваемых.
Огнестрельные ранения также получили двое пассажиров метро, ехавшие в вагоне поезда. Еще один мирный житель получил огнестрельное ранение в ногу, когда находился в своем доме. Кроме того, ранения получили двое полицейских.
Полиция провела операцию против банды, занимающейся торговлей наркотиками, грабежами, убийствами и похищениями людей. В полиции заявили, что начали спецоперацию, получив информацию, что преступники вербуют в свою банду детей и подростков.
В разных местах фавелы, как отмечает G1, во время полицейской операции слышали звуки автоматных очередей, а также взрывы. Над районом летал вертолет.
Организация Fogo Cruzado, которая регистрирует данные о насилии с применением оружия в Бразилии, назвала случившееся крупнейшим массовым убийством, совершенном в ходе полицейской операции, с момента начала исследований в июле 2016 года.