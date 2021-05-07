В продажу поступила дорогая стильная вилла, удачно расположенная в Кадриорге

В парке Кадриорг продается особняк с длинной историей и впечатляющей архитектурой. В двухэтажном доме площадью 303 м2 есть кухня, гостиная, спальни, ванная комната с ванной, душем и баней, кабинет и гараж.

Особняк в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

В доме также есть два больших балкона, где можно выпить чашечку кофе утром и приятно провести время теплым летним вечером. Расположенный на земельном участке площадью 484 м2 дом с давней, но достойной историей продается за 890 000 евро.

Особняк в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

Дом, расположенный в одном из самых престижных районов столицы, находится в среднем состоянии и нуждается в некотором небольшом ремонте.

Особняк в Кадриорге. ФОТО: KV.EE