В продажу поступила дорогая стильная вилла, удачно расположенная в Кадриорге
На продажу выставлена настоящая жемчужина деревянной архитектуры - дом на улице Яана Поска, пишет Kodustiil.
На продажу выставлена настоящая жемчужина деревянной архитектуры - дом на улице Яана Поска, пишет Kodustiil.
В парке Кадриорг продается особняк с длинной историей и впечатляющей архитектурой. В двухэтажном доме площадью 303 м2 есть кухня, гостиная, спальни, ванная комната с ванной, душем и баней, кабинет и гараж.
В доме также есть два больших балкона, где можно выпить чашечку кофе утром и приятно провести время теплым летним вечером. Расположенный на земельном участке площадью 484 м2 дом с давней, но достойной историей продается за 890 000 евро.
Дом, расположенный в одном из самых престижных районов столицы, находится в среднем состоянии и нуждается в некотором небольшом ремонте.
Посмотреть все фотографии дома и ознакомиться с деталями можно на странице портала недвижимости KV.EE.