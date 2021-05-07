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В продажу поступила дорогая стильная вилла, удачно расположенная в Кадриорге

Особняк в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

На продажу выставлена настоящая жемчужина деревянной архитектуры - дом на улице Яана Поска, пишет Kodustiil.

В парке Кадриорг продается особняк с длинной историей и впечатляющей архитектурой. В двухэтажном доме площадью 303 м2 есть кухня, гостиная, спальни, ванная комната с ванной, душем и баней, кабинет и гараж.

Особняк в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

В доме также есть два больших балкона, где можно выпить чашечку кофе утром и приятно провести время теплым летним вечером. Расположенный на земельном участке площадью 484 м2 дом с давней, но достойной историей продается за 890 000 евро. 

Особняк в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

Дом, расположенный в одном из самых престижных районов столицы, находится в среднем состоянии и нуждается в некотором небольшом ремонте. 

Особняк в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

Посмотреть все фотографии дома и ознакомиться с деталями можно на странице портала недвижимости KV.EE

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