Огонь полностью уничтожил жилой дом, один человек погиб
Сегодня, 7 мая, вечером в Ляэне-Вирумаа в волости Винни в деревне Паасвере в деревянном доме вспыхнул пожар. Спасатели нашли одного погибшего.
Сегодня, 7 мая, вечером в Ляэне-Вирумаа в волости Винни в деревне Паасвере в деревянном доме вспыхнул пожар. Спасатели нашли одного погибшего.
В 17.58 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Паасвере. Пожар случайно заметили проезжающие мимо.
Когда спасатели прибыли на место, дом полыхал открытым огнем и крыша уже обрушилась. Спасателям удалось уберечь от огня находящиеся рядом постройки, но жилой дом был уничтожен полностью.
В ходе работ по тушению спасатели нашли и погибшего. По предварительным данным, речь идет о проживавшем в доме 73-летнем мужчине.
Причины возгорания выясняются, расследование продолжит полиция.
В этом году в пожарах погибли уже 17 человек.