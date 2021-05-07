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Огонь полностью уничтожил жилой дом, один человек погиб

Пожар. Фото иллюстративное. ФОТО: Päästeamet

Сегодня, 7 мая, вечером в Ляэне-Вирумаа в волости Винни в деревне Паасвере в деревянном доме вспыхнул пожар. Спасатели нашли одного погибшего.

В 17.58 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Паасвере. Пожар случайно заметили проезжающие мимо.

Когда спасатели прибыли на место, дом полыхал открытым огнем и крыша уже обрушилась. Спасателям удалось уберечь от огня находящиеся рядом постройки, но жилой дом был уничтожен полностью.

В ходе работ по тушению спасатели нашли и погибшего. По предварительным данным, речь идет о проживавшем в доме 73-летнем мужчине.

Причины возгорания выясняются, расследование продолжит полиция.

В этом году в пожарах погибли уже 17 человек.

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