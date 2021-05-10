За день до этого, 8 мая, Еврокомиссия объявила о подписании контракта на поставку 1,8 млрд доз немецко-американской вакцины Pfizer-Biontech в 2021-2023 гг.

Население Евросоюза - меньше полумиллиарда, и Еврокомиссия уже законтрактовала поставки минимум четырех доз на человека, но Брюссель объясняет, что лишние дозы нужны для поддерживающих иммунитет прививок, для безвозмездной передачи бедным странам, а также на перепродажу.

У AstraZeneca ЕС заказал в сумме 400 млн доз, но в реальности объемы поставок этой вакцины в Европу исчисляются лишь десятками миллионов.

В конце апреля юристы ЕС официально потребовали от AstraZeneca немедленно начать поставки в ЕС с ее заводов в Британии - откуда до сих пор вакцину получает прежде всего сама Великобритания.

Немецкий BioNTech объявил, что построит большой завод по производству его совместной с американской компанией Pfizer вакцины в Сингапуре.

В заявлении компании говорится, что строительство новой региональной штаб-квартиры и завода мощностью в сотни миллионов доз в год начнется уже в этом году, а в строй они вступят к 2023 году.

BioNTech и Pfizer планируют в этом году произвести до трех миллиардов доз вакцины, а затем еще увеличить производство.

Немецко-американская вакцина поставляется не только в ЕС и США, но и еще более чем в 60 стран.

"Мы все скучали по обнимашкам"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по данным прессы, собирается в понедельник объявить о новых послаблениях в правилах коронавирусного локдауна: с 17 мая в Англии откроется обслуживание в помещениях пабов, кафе и ресторанов, людям будет разрешено собираться на открытом воздухе большими компаниями, а правительство отменит рекомендацию не обниматься при встрече с родными и друзьями.

"Мы все скучали по обнимашкам, нам всем не хватало близкого и интимного контакта с друзьями и родными, и я надеюсь, что мы снова сможем обниматься и целоваться в помещении", - сказала в радиоинтервью Би-би-си замминистра здравоохранения Надин Доррис.