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  • C cегодняшнего дня в Центральной больнице Ида-Виру могут вакцинироваться и 40-летние

C cегодняшнего дня в Центральной больнице Ида-Виру могут вакцинироваться и 40-летние

Вакцины. ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Начиная с четверга, 13 мая, люди возрастной группы 40+ могут забронировать время и пройти вакцинацию в Центральной больнице Ида-Виру.

Люди, родившиеся в 1981 году и ранее, то есть принадлежащие к возрастной группе 40+, могут в приоритетном порядке забронировать время вакцинации на следующую неделю до конца этой недели.

На этой неделе в Центральной больнице Ида-Виру часы вакцинации открыты в поликлинике Ярве в четверг и субботу, а в поликлинике Ахтме можно сделать вакцинацию в четверг.

Для вакцинации используются вакцины Moderna или AstraZeneca.

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