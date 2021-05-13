C cегодняшнего дня в Центральной больнице Ида-Виру могут вакцинироваться и 40-летние
Начиная с четверга, 13 мая, люди возрастной группы 40+ могут забронировать время и пройти вакцинацию в Центральной больнице Ида-Виру.
Начиная с четверга, 13 мая, люди возрастной группы 40+ могут забронировать время и пройти вакцинацию в Центральной больнице Ида-Виру.
Люди, родившиеся в 1981 году и ранее, то есть принадлежащие к возрастной группе 40+, могут в приоритетном порядке забронировать время вакцинации на следующую неделю до конца этой недели.
На этой неделе в Центральной больнице Ида-Виру часы вакцинации открыты в поликлинике Ярве в четверг и субботу, а в поликлинике Ахтме можно сделать вакцинацию в четверг.
Для вакцинации используются вакцины Moderna или AstraZeneca.