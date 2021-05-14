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  • Завтра Рийгикогу передадут более 35 тысяч подписей в поддержку изменения закона о семье
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Завтра Рийгикогу передадут более 35 тысяч подписей в поддержку изменения закона о семье

Флаг ЛГБТ-движения. Иллюстративное фото. ФОТО: Тайро Луттер

Партия "Зеленые Эстонии" в субботу передадут Рийгикогу 35 805 подписей, собранных в поддержку изменения закона о семье.

Цель петиции, созданной партией "Зеленые Эстонии", инициировать поправку к закону о семье, чтобы в дальнейшем в качестве брака рассматривался союз между двумя взрослыми людьми вне зависимости от их пола.

Подписи будут переданы спикеру Рийгикогу Юри Ратасу в Международный день семей в 13 часов на площади Тоомпеа.

Международный день семей, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году, отмечается 15 мая. Его цель — напоминать о важности и ценности семьи как старейшего и важнейшего института.

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