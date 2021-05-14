Завтра Рийгикогу передадут более 35 тысяч подписей в поддержку изменения закона о семье

Цель петиции, созданной партией "Зеленые Эстонии", инициировать поправку к закону о семье, чтобы в дальнейшем в качестве брака рассматривался союз между двумя взрослыми людьми вне зависимости от их пола.

Подписи будут переданы спикеру Рийгикогу Юри Ратасу в Международный день семей в 13 часов на площади Тоомпеа.