Пропавший в мае в Таллинне Николай найден мертвым

14 мая вечером встревоженные родственники сообщили в Центр тревоги, что 72-летний Николай утром ушел из дома в Пыхья-Таллинне в неизвестном направлении и не вернулся. Мобильного телефона у него при себе не было.

Его близкие и полиции неоднократно проверили пляж Штромка, а также районы Рокка-аль-Маре и Пальясааре. Так как у мужчины могли быть проблемы со здоровьем, полиция неоднократно проверяла разные медицинские учреждения, но Николая там не было.