Пропавший в мае в Таллинне Николай найден мертвым
Полиция сообщила, что пропавший 14 мая в Таллинне Николай был найден мертвым.
Полиция сообщила, что пропавший 14 мая в Таллинне Николай был найден мертвым.
14 мая вечером встревоженные родственники сообщили в Центр тревоги, что 72-летний Николай утром ушел из дома в Пыхья-Таллинне в неизвестном направлении и не вернулся. Мобильного телефона у него при себе не было.
Его близкие и полиции неоднократно проверили пляж Штромка, а также районы Рокка-аль-Маре и Пальясааре. Так как у мужчины могли быть проблемы со здоровьем, полиция неоднократно проверяла разные медицинские учреждения, но Николая там не было.
Сегодня, 28 июня, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что 25 июня Николай был найден, к сожалению, мертвым в Таллинне в районе Пальяссааре. "Точная причина смерти устанавливается, но на данный момент у полиции нет основания подозревать, что причиной смерти стало преступление, - отметили в полиции. - Выражаем соболезнования близким".