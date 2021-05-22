Финляндия впустит российских дачников. Но не всех
Пограничная служба Финляндии рассказала «Фонтанке», у кого из российских владельцев финских дач есть шанс увидеть свою недвижимость после послаблений российского правительства, а у кого - нет.
Пограничная служба Финляндии рассказала «Фонтанке», у кого из российских владельцев финских дач есть шанс увидеть свою недвижимость после послаблений российского правительства, а у кого - нет.
«Въезд в Финляндию из России на основании права собственности возможен, но только в определенных случаях», — заявил 21 мая главный инспектор финского пограничного управления Макс Янзон.
Помимо подтверждающих документов на собственность, россиянам придется получить визу. Продолжительность пребывания в Финляндии не должна превышать 90 дней в любой 180-дневный период. «Решение о въезде принимается пограничным контролем. Во время пограничного досмотра лицо должно представить убедительные личные причины для въезда», — отметил Янзон.
Корреспонденту «Фонтанки» по телефону Пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что на границе нужны документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.
Финские власти еще в конце сентября прошлого года обрадовали российских владельцев финских дач и пообещали пропустить их через границы в случае серьезной надобности.
А те, кому не удалось этого сделать, продолжали скучать по своей собственности.