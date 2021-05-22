Финляндия впустит российских дачников. Но не всех

«Въезд в Финляндию из России на основании права собственности возможен, но только в определенных случаях», — заявил 21 мая главный инспектор финского пограничного управления Макс Янзон.

По его словам, у владельца недвижимости во время пандемии должна быть «убедительная личная причина» для поездки в Финляндию. Например, таким основанием считаются проведение необходимого ремонта или обслуживания собственности, без которых зданию может быть нанесен «значительный ущерб».

Помимо подтверждающих документов на собственность, россиянам придется получить визу. Продолжительность пребывания в Финляндии не должна превышать 90 дней в любой 180-дневный период. «Решение о въезде принимается пограничным контролем. Во время пограничного досмотра лицо должно представить убедительные личные причины для въезда», — отметил Янзон.

Российские пограничники стали выпускать владельцев финских дач через наземные пункты пропуска после того, как накануне правительство решило, что владение иностранной недвижимостью теперь будет причиной для выезда из страны.

Корреспонденту «Фонтанки» по телефону Пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что на границе нужны документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.

Наличие финской дачи поможет доказать, например, выписка из реестра. Желательно, чтобы бумаги были переведены на русский. Выехать могут только владельцы.

Финские власти еще в конце сентября прошлого года обрадовали российских владельцев финских дач и пообещали пропустить их через границы в случае серьезной надобности.

Однако петербуржцы этого сделать так и не смогли — на российской границе им заявили, что «выезд в связи с наличием недвижимости в Финляндии не предусмотрен». Тем не менее россияне окольными путями все-таки навещали свои коттеджи.