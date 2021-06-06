Картина дня: опасная ситуация с фурами, новые номерки на вакцинацию и влияние иммунодепрессантов на антитела

ВИДЕО 〉 “Навстречу мчатся две фуры. Такое возможно только в Латвии и Эстонии!”: водитель возмущен манерой езды

После опасной ситуации на дороге в Латвии финн Мику Лаитинен оставил полную возмущения публикацию. По словам мужчины, водительский стаж которого насчитывает 16 лет, только в Латвии и Эстонии можно попасть в подобную ситуацию, когда на тебя мчатся сразу две фуры. Читать далее...

В дигирегистратуру поступит 20 000 номерков на вакцинацию от COVID-19

В дигирегистратуру www.digilugu.ee на наступающей неделе поступят более 20 000 номерков на вакцинацию, новые номерки поступят в основном на недели с 14 и с 21 июня. Читать далее...

Финны обеспокоены: строгие ограничения сводят на нет годы работы в аэропорту Хельсинки

В течение многих лет финны превращали аэропорт Хельсинки-Вантаа в узловой центр воздушного сообщения между Европой и Азией. Однако теперь финские руководители сектора авиации опасаются, что завоеванные рыночные позиции будут проиграны, если правительство продолжит строго соблюдать коронаограничения. Читать далее..

В Эстонии выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом, один человек скончался

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2814 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 51, то есть 1,8% от общего количества. Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 13 человек. В Харьюмаа 11 новых случаев приходятся на Таллинн. Читать далее...

"Хотим ли мы избрать труса новым президентом Эстонии?"

В минувший вторник бывший премьер-министр, ныне спикер Рийгикогу Юри Ратас заявил, что не будет баллотироваться в президенты. «Теперь, когда он отказался, выяснилось, что нет ни одного кандидата. Как мы теперь поедем дальше?» - начали дискуссию в программе «Keskpäevatund» («Полуденный час») на радио Kuku ведущие Айнар Рууссаар, Игнар Фьюк и Прийт Хыбемяги. Читать далее...

В рейтинг самых влиятельных бизнесменов Эстонии вошло немало русскоязычных

В конце мая издание Äripäev опубликовало ТОП-500 самых влиятельных бизнесменов Эстонии, в который вошли 38 русских имен. Из русскоязычных предпринимателей самое высокую позицию в ТОПе занимает Алексей Мюрисеп. Читать далее...

От известного спа-центра в Виймси осталась лишь пустая оболочка

Принадлежавшая известному предпринимателю Аго Касаку компания Walhalla Hotels, оператор спа-центра Viimsi Lavender SPA, обанкротилась и ушла к ликвидатору компаний Раулю Пинди. Читать далее...

Путин рассказал, когда начнут смягчаться ограничения на въезд в Россию

Действующие ограничения на пересечение российской границы могут быть смягчены осенью текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Читать далее..

Миллионы принимают лекарства, которые могут оставить их без антител после вакцинации от коронавируса

Джун Тательман недавно получила вторую дозу вакцины против Covid-19 от Pfizer, и ей уже представлялось окончание пандемии. Американка была рада, что вскоре сможет играть с внуками и вернуться к волонтерской деятельности. Через несколько месяцев, когда ее мужу исполнится 75 лет, даже подумывала устроить празднование в ресторане. Во время прогулки она встретила семейного врача, который за считанные секунды свел на нет ее радость. Читать далее...

Права человека и достоинство. Байден рассказал, о чем хочет говорить с Путиным

Президент США Джо Байден рассказал, какие вопросы он хотел бы обсудить во время предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится в Женеве 16 июня. По словам Байдена, он хочет сделать акцент на необходимости соблюдать права человека. Читать далее...

Принц Гарри и Меган объявили о рождении девочки