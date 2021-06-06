Картина дня: опасная ситуация с фурами, новые номерки на вакцинацию и влияние иммунодепрессантов на антитела
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 июня.
После опасной ситуации на дороге в Латвии финн Мику Лаитинен оставил полную возмущения публикацию. По словам мужчины, водительский стаж которого насчитывает 16 лет, только в Латвии и Эстонии можно попасть в подобную ситуацию, когда на тебя мчатся сразу две фуры. Читать далее...
В дигирегистратуру www.digilugu.ee на наступающей неделе поступят более 20 000 номерков на вакцинацию, новые номерки поступят в основном на недели с 14 и с 21 июня. Читать далее...
В течение многих лет финны превращали аэропорт Хельсинки-Вантаа в узловой центр воздушного сообщения между Европой и Азией. Однако теперь финские руководители сектора авиации опасаются, что завоеванные рыночные позиции будут проиграны, если правительство продолжит строго соблюдать коронаограничения. Читать далее..
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2814 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 51, то есть 1,8% от общего количества. Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 13 человек. В Харьюмаа 11 новых случаев приходятся на Таллинн. Читать далее...
В минувший вторник бывший премьер-министр, ныне спикер Рийгикогу Юри Ратас заявил, что не будет баллотироваться в президенты. «Теперь, когда он отказался, выяснилось, что нет ни одного кандидата. Как мы теперь поедем дальше?» - начали дискуссию в программе «Keskpäevatund» («Полуденный час») на радио Kuku ведущие Айнар Рууссаар, Игнар Фьюк и Прийт Хыбемяги. Читать далее...
В конце мая издание Äripäev опубликовало ТОП-500 самых влиятельных бизнесменов Эстонии, в который вошли 38 русских имен. Из русскоязычных предпринимателей самое высокую позицию в ТОПе занимает Алексей Мюрисеп. Читать далее...
Принадлежавшая известному предпринимателю Аго Касаку компания Walhalla Hotels, оператор спа-центра Viimsi Lavender SPA, обанкротилась и ушла к ликвидатору компаний Раулю Пинди. Читать далее...
Действующие ограничения на пересечение российской границы могут быть смягчены осенью текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Читать далее..
Джун Тательман недавно получила вторую дозу вакцины против Covid-19 от Pfizer, и ей уже представлялось окончание пандемии. Американка была рада, что вскоре сможет играть с внуками и вернуться к волонтерской деятельности. Через несколько месяцев, когда ее мужу исполнится 75 лет, даже подумывала устроить празднование в ресторане. Во время прогулки она встретила семейного врача, который за считанные секунды свел на нет ее радость. Читать далее...
Президент США Джо Байден рассказал, какие вопросы он хотел бы обсудить во время предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится в Женеве 16 июня. По словам Байдена, он хочет сделать акцент на необходимости соблюдать права человека. Читать далее...
Принц и герцогиня Сассекская сообщили, что их дочь, которую назвали Лилибет, появилась на свет в пятницу и уже обживается в доме. Читать далее...