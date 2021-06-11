Коронавирус подтвержден у 54 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 26 человек. 24 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось семь, в Рапламаа — шесть, в Тартумаа — три, в Пыльва-, Валга- и Вырумаа — по два, в Йыгева-, Пярну-, Вильяндимаа и на Сааремаа — по одному новому случаю. В остальных уездах новых случаев заражения выявлено не было. В случае двух положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 84,3 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 2,1% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности две четыре новые истории болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждается 61 пациент.

По состоянию на утро 11 июня в Эстонии в больничном лечении нуждается 61 человека с коронавирусной инфекцией.

Стационарное лечение требовалось в целом 6,9% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 68 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 43 человека (70%).

В Эстонии от COVID-19 привиты 516 583 человека

В течение суток было введено 14 899 доз вакцины от Covid-19, всего привито 516 583 человека по всей стране, полный цикл вакцинации прошли 328 260 человек. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 47,7%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).