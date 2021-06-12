Коронавирус диагностирован у 53 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 27 человек.

В Ида-Вирумаа прибавилось шесть новых зараженных, в Рапламаа - пять, Пярнумаа - четыре, Вырумаа - 3, Тартумаа - два, в уездах Ляэне, Сааре и Вильянди - по одному. В случае трех положительных тестов место жительства человека не отмечено в регистре.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 78,78 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 2,0% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты шесть новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждается 56 пациентов. Средний возраст пациентов в больнице - 68 лет, из них 40 человек (71,4%) в возрасте старше 60 лет. За сутки умерших с Covid-19 не было.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 520 015 человека

За сутки ввели 11 888 доз вакцины, вакцинацию прошли 520 015 человек, полностью - 337 150 человек. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 70 лет составляет 66,8%. Более 60% возрастной группы 70+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).