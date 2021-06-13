Почти половина жителей Эстонии планирует провести отпуск дома

Об этом сообщила социологическая фирма Norstat со ссылкой на результаты опроса общественного мнения. 46 процентов респондентов сообщили, что планируют провести летний отпуск в Эстонии и 38 процентов — за рубежом.

По словам руководителя Norstat Эвелин Паэ, организация зарубежных поездок по-прежнему остается хлопотным делом, поэтому большинство жителей Эстонии планируют, как и прошлым летом, путешествовать по родной стране.

«Для предприятий гостиничного и ресторанного сектора это лето может быть прибыльным, поскольку достаточно долгое время люди не совершали крупных покупок и не путешествовали, и на банковских счетах у многих скопились свободные средства. Вероятнее всего и этим летом большая часть накоплений достанется скорее местным, чем зарубежным туристическим предприятиям. Уже сейчас видно, что местные спа забронированы и цены на туристические услуги высокие», - отметила Паэ.

В ходе опроса выяснилось также, что 14 процентов жителей Эстонии собираются провести лето на даче и почти столько же — просто побыть дома.

Еще восемь процентов респондентов сообщили, что этим летом не успеют отдохнуть и 18% пока не распланировали свой летний отпуск.

Из 38 процентов респондентов, собирающихся ехать этим летом за рубеж, 54 процента сообщили, что планируют еще поездить и по Эстонии.