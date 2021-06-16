Пытавшийся ограбить два магазина мужчина отправлен за решетку

В результате сокращенного производства наказание было уменьшено на треть, поэтому ему придется провести за решеткой два года и десять месяцев.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Прийта Хейнсоо, это уголовное дело является хорошим примером того, как быстрые и решительные действия потерпевших и горожан помогли быстро поймать преступника. Хейнсоо также хвалит магазины, которые вложились в оборудование для обеспечения безопасности, записи которого служили хорошим доказательством. «Благодаря записям и хорошей работе ведущих дело при сборе доказательств стало возможным довести дело до решения суда менее чем за два месяца», - сказал прокурор.

По мнению прокуратуры, итоговое наказание будет достаточно эффективным для человека, который ранее не наказывался в уголовном порядке и осознал тяжесть содеянного, поэтому в будущем он выберет законопослушный путь.

«Однако необходимо еще раз подчеркнуть, что в таких случаях в первую очередь следует думать о своей безопасности и безопасности других, критически оценивать ситуацию и хорошо продумывать физическое вмешательство. Иногда достаточно сфотографировать потенциального подозреваемого, проследить за его передвижениями или подробно описать этого человека», - сказал Хейнсоо.

21 апреля полиция за короткий срок получила сразу два сообщения, что кто-то, угрожая ножом, пытается ограбить два магазина в Нарве. Полиция вскоре задержала 32-летнего подозреваемого.

Сообщение о вооруженном ограблении магазина на улице Кангеласте полиция получила 21 апреля в 17:40. В магазин вошел мужчина, который закрыл свое лицо, и приблизился к кассе. Там он стал угрожать ножом продавцу и требовать деньги. Продавец отказался отдавать деньги, после чего мужчина ушел.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Виталий Кондратьев сказал тогда, что полиция очень серьезно относится к таким сообщениям, на место был сразу же выслан патруль. «Полицейские прибыли на место через пару минут, но мужчина уже сбежал. На месте полицейские собрали дополнительную информацию и стали искать подозреваемого. К этому были привлечены дополнительные ресурсы», - сказал Кондратьев.

Примерно через час полиция получила еще один подобный вызов, только теперь из магазина на улице Пушкина. Мужчина также угрожал ножом и требовал деньги, но не получил их. Тогда он напал на женщину, травмировав ее, и попытался сбежать. Однако на его пути возник случайный прохожий, который смог его задержать. На место сразу прибыл патруль и задержал подозреваемого.

В перерыве между двумя ограблениями мужчина сменил одежду, но полицейские все равно установили, что эти два дела связаны между собой.