Интернет-мошенник обманул женщину на 5000 евро

15 июля Нарвcкое отделение полиции начало делопроизводство о компьютерном мошенничестве, когда неизвестное лицо получило доступ к компьютеру 40-летней женщины. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Тартуском уезде в полицию обратилась жительница волости Камбья, которая продавала в интернете кожаную куртку. По Whatsapp с женщиной связался покупатель, который послал ей под предлогом подтверждения сделки неизвестную ссылку. Женщина нажала на эту ссылку и подтвердила сделку, но вместо получения денег с ее счета сняли 230 евро.

По такой же схеме ущерб понесла еще одна жительница Тартумаа из волости Луунья, которая продавала в Soov.ee когтеточку для кошки. И с ней связался покупатель через Whatsapp и попросил для безопасного подтверждения следки нажать на высланную покупателем ссылку. Женщина нажала на ссылку и ввела ПИН-коду Smart ID якобы для подтверждения сделки. С ее счета сняли 233 евро.

В полицию обратилась также жительница Йыгевамаа, которая продавала по интернету лампу. С ней связался покупатель, который попросил для получения перевода нажать на разные сайти и ввести свои пароли. После этого женщина обнаружила потерю 233 евро. Женщина обратилась в банк и полицию.

В Таллинне две женщины пострадали от «звонков из банка». 28-летняя женщина забронировала в интернете время для посещения банковской конторы. После этого с ней связался человек от имени Swedbank и попросил для подтверждения бронировки сказать признак пользователя и подтвердить бронировку ПИН-кодами. После этого женщина обнаружила, что со счета сняли 237 евро.

51-летней женщине позвонил также мнимый работник Swedbank и попросил ввести свои данные и ПИН-коды. Позже женщина обнаружила, что со счета сняли 5000 евро.

«Ни в коем случае нельзя открывать ссылки или файлы, присланные вам незнакомыми людьми, и вводить по ним свои личные данные. Таким образом злоумышленники могут получить доступ к вашим личным данным и денежным средствам, находящимся на счету. Также следует проверить свою электронную почту, поменять пароли, возможно, создать новый почтовый ящик с надежным паролем и двухэтапной аутентификацией, чтобы никто не мог получить доступ к вашей переписке. Также проверьте свой компьютер на наличие программ, которыми дается доступ к компьютеру дистанционно, как правило, это программы AnyDesk или TeamViewer», – говорит руководитель службы ведения делопроизводств Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко.