Картина дня: оранжевый уровень опасности, перспектива ужесточения контроля на границе и шпаргалка для туристов

Жара до 35 градусов: синоптики повысили уровень опасности до оранжевого

Из-за сильной жары Служба погоды объявила сегодня, 20 июня, по всей Эстонии предпоследний – оранжевый – уровень опасности погоды. Читать далее...

Синоптики: жару в Эстонии разбавят ливни и грозы

По периферии расположившегося над Россией антициклона через страны Балтии на Финляндию продолжает поступать горячий воздух и показания термометров двигаются в направлении рекорда. Насколько абсолютному - это станет ясно через пару дней. Читать далее...

В Эстонии выявлено еще 25 зараженных коронавирусом, один человек умер

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2825 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 25, то есть 0,9% от общего количества тестов. Читать далее...

ПОЛЕЗНЫЕ ВЕБ-АДРЕСА 〉 Куда и как летать этим летом?

Многие страны снова можно посещать в качестве туристов, особенно тем, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса. К сожалению, правила меняются быстро, и не все базы данных в интернете обновляются в достаточной степени. Поэтому не полагайтесь на них слишком сильно, и обязательно все проверяйте! Читать далее...

Лутсар: возвращающихся из России надо тестировать в обязательном порядке

По мнению главы консультирующего правительство научного совета Ирьи Лутсар, с учетом ускоряющегося распространения в России новых штаммов коронавируса, эпидемиологический контроль на границе необходимо ужесточить в отношении посещающих РФ жителей Эстонии. Читать далее...

В полицию поступило почти 200 сообщений о нарушениях ночного покоя

Полиция напоминает, что по пятницам и субботам время ночного покоя начинается в полночь и длится до 7 утра. Это правило распространяется не только на тусовщиков, но также следует планировать стрижку газона и ремонтные работы. Читать далее...

В США грузовик протаранил толпу участников гей-парада