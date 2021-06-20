Картина дня: оранжевый уровень опасности, перспектива ужесточения контроля на границе и шпаргалка для туристов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 июня.
Из-за сильной жары Служба погоды объявила сегодня, 20 июня, по всей Эстонии предпоследний – оранжевый – уровень опасности погоды. Читать далее...
По периферии расположившегося над Россией антициклона через страны Балтии на Финляндию продолжает поступать горячий воздух и показания термометров двигаются в направлении рекорда. Насколько абсолютному - это станет ясно через пару дней. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2825 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 25, то есть 0,9% от общего количества тестов. Читать далее...
Многие страны снова можно посещать в качестве туристов, особенно тем, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса. К сожалению, правила меняются быстро, и не все базы данных в интернете обновляются в достаточной степени. Поэтому не полагайтесь на них слишком сильно, и обязательно все проверяйте! Читать далее...
По мнению главы консультирующего правительство научного совета Ирьи Лутсар, с учетом ускоряющегося распространения в России новых штаммов коронавируса, эпидемиологический контроль на границе необходимо ужесточить в отношении посещающих РФ жителей Эстонии. Читать далее...
Полиция напоминает, что по пятницам и субботам время ночного покоя начинается в полночь и длится до 7 утра. Это правило распространяется не только на тусовщиков, но также следует планировать стрижку газона и ремонтные работы. Читать далее...
В американском штате Флорида в субботу, 19 июня, грузовик въехал в толпу во время гей-парада в рамках фестиваля Stonewall Pride Parade & Street Festival в Уилтон-Менорсе. Читать далее...