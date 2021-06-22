Сравнение цен ⟩ Смотрите, где выгоднее всего закупаться к Иванову дню
К Иванову дню Postimees выяснил, в каких сетях розничной торговли выгоднее всего закупаться.
К Иванову дню Postimees выяснил, в каких сетях розничной торговли выгоднее всего закупаться.
Для сравнения были взяты цены на 14 разных товаров в интернет-магазинах. В случае с мясными продуктами выбор, конечно, большой, поэтому исходили из самой низкой цены за единицу товара.
Также хотели сравнить цены на веганские продукты, но оказалось, что только несколько магазинов предлагают веганские продукты, подходящие для приготовления на гриле, и эти продукты часто бывают разными. Самый большой выбор растительных продуктов представлен в магазинах Prisma Peremarket и Rimi.
Сравнение цен на покупательскую корзину показало, что перед Ивановым днем лучше всего делать покупки в Prisma Peremarket и Grossi. Также выяснилось, что самые дорогие товары, необходимые к Иванову дню, как правило, продаются в Selver и Coop.
Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой покупательской корзиной достигает десяти евро.