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  • Гроза идет по Эстонии: в среду ожидается до 35 градусов тепла, возможен град

Карта ⟩ Гроза идет по Эстонии: в среду ожидается до 35 градусов тепла, возможен град

Гроза. ФОТО: Ants Liigus

По сообщению синоптиков, в среду, 23 июня, в первой половине дня на западе Эстонии местами ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза.

После полудня во многих регионах пройдут сильные грозовые дожди, возможен град. Поздно вечером осадки станут слабее и реже.

На востоке страны ожидается южный, юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду, а на западе - слабый переменный.

Температура воздуха +27...+32, на востоке Эстонии ожидается до 35 градусов. Во время дождя и на побережье местами около 20 градусов тепла.

Около 10.00 гроза и сильный дождь обрушились на остров Сааремаа.

Гроза обрушилась на Сааремаа. ФОТО: Lightningmaps.org

Следить за перемещением грозы в режиме реального времени можно на этом сайте.

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