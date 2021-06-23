Карта ⟩ Гроза идет по Эстонии: в среду ожидается до 35 градусов тепла, возможен град

После полудня во многих регионах пройдут сильные грозовые дожди, возможен град. Поздно вечером осадки станут слабее и реже.

На востоке страны ожидается южный, юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду, а на западе - слабый переменный.

Температура воздуха +27...+32, на востоке Эстонии ожидается до 35 градусов. Во время дождя и на побережье местами около 20 градусов тепла.

Около 10.00 гроза и сильный дождь обрушились на остров Сааремаа.

Гроза обрушилась на Сааремаа. ФОТО: Lightningmaps.org