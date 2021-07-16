В Беларуси к борьбе с протестами разрешили привлекать армию

В документе, подписанном в четверг, 15 июля, конкретизируется, что имеется ввиду под беспорядками, при которых в стране, как и в случае стихийных бедствий и катастроф, вводится режим чрезвычайного положения. Белорусские власти отнесли к ним наряду с попытками насильственного изменения конституционного строя, вооруженным мятежом, межнациональными и межконфессиональными конфликтами также "массовые беспорядки".

Согласно закону, в случае возникновения чрезвычайной ситуации могут быть приостановлены выпуск и распространение продукции СМИ, введен особый порядок аккредитации журналистов, а также ограничен доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

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Также законом расширяется круг силовых органов, которые будут привлекаться к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения их в число военизированных организаций МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и департамента финансовых расследований.